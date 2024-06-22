Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в сторону политики Германии, заявив, что страна якобы выглядит хуже, чем 10 лет назад.
Главные тезисы
- Виктор Орбан критикует Германию за изменения в политике из-за массовой миграции, заявляя, что страна потеряла свою прежнюю сущность.
- Венгерия поддержала пакет санкций ЕС против РФ, получив взамен защиту ядерного проекта от ограничений.
- Орбан обвиняет немецкие власти в формировании 'особой культурной среды' из-за мигрантов.
- Венгерский премьер подчеркивает, что ошибки в миграционной политике уже не исправить.
- Официальный Будапешт выступает против санкций по ядерным вопросам, но согласился на защиту ядерного проекта после давления.
Почему Орбан критикует политику Германии
Отмечается, что венгерский премьер прибег к критике немецких властей сразу после завершения визита в эту страну и встречи с канцлером Олафом Шольцем.
По его словам, предыдущие поколения венгров приводили Германию в качестве примера мощного отлаженного производства и порядка.
Однако Орбан заявляет, что все это якобы потеряно в Германии.
Он подчеркнул, что мигранты формируют в Германии "особую культурную среду".
Что известно скандальную политику Орбана
Венгерская служба "Радио Свобода" смогла узнать о том, почему официальный Будапешт в конце концов поддержал 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ, предусматривающий ограничение поставок российского сжиженного газа.
По словам журналистов, Венгрия отказалась от блокирования санкций ЕС по поставкам российского СПГ, но в обмен на это "Пакш II" получил горизонтальное освобождение от санкций.
Путем шантажа Виктору Орбану и его команде удалось добиться того, что ядерный проект навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных ограничений.
Издание обращает внимание на то, что эта уступка не меняет позицию официального Будапешта, которая состоит в том, что он выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской. атомной электростанции
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