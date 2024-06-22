Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой в сторону политики Германии, заявив, что страна якобы выглядит хуже, чем 10 лет назад.

Почему Орбан критикует политику Германии

Отмечается, что венгерский премьер прибег к критике немецких властей сразу после завершения визита в эту страну и встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Она больше не имеет прежнего вкуса, не пахнет так, как раньше. Эта Германия больше не является той Германией, которую нам ставили в пример наши бабушки и дедушки, родители, - заявил Орбан в контексте массовой миграции в Германию. Поделиться

По его словам, предыдущие поколения венгров приводили Германию в качестве примера мощного отлаженного производства и порядка.

Однако Орбан заявляет, что все это якобы потеряно в Германии.

Левое правительство предоставляет гражданство сотням тысяч человек в ускоренном порядке. Теперь они здесь не как гости коренных немцев, а по собственному праву. Теперь это и их страна. Она даже становится все больше их страной, – заявляет премьер-министр Венгрии. Поделиться

Он подчеркнул, что мигранты формируют в Германии "особую культурную среду".

Бывают ошибки, которые можно исправить, будь то внешняя политика или экономические вопросы. Однако если правительство терпит неудачу в миграционной политике, ее уже не исправить, - добавляет Орбан. Поделиться

Что известно скандальную политику Орбана

Венгерская служба "Радио Свобода" смогла узнать о том, почему официальный Будапешт в конце концов поддержал 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ, предусматривающий ограничение поставок российского сжиженного газа.

По словам журналистов, Венгрия отказалась от блокирования санкций ЕС по поставкам российского СПГ, но в обмен на это "Пакш II" получил горизонтальное освобождение от санкций.

Путем шантажа Виктору Орбану и его команде удалось добиться того, что ядерный проект навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных ограничений.

Издание обращает внимание на то, что эта уступка не меняет позицию официального Будапешта, которая состоит в том, что он выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской. атомной электростанции