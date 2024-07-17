ДПСУ перевірятиме військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60 років при виїзді з України

З 17 липня наявність військово-облікового документа під час перетину кордону обов’язкова умова для всіх військовозобов'язаних чоловіків.

У чоловіків, які перетинатимуть кордон України, перевірятимуть військово-облікові документи

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він нагадав, що з 00.00 17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 років під час виїзду з України.

З початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій. Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові. Звісно були й відмови в перетині кордону, але їхня кількість незначна, лише кілька десятків: хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав. Андрій Демченко Речник ДПСУ

За словами речника ДПСУ, станом 7 ранку 17 липня зафіксовано майже 40 таких випадків.

Водночас зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов у перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб. Також зазначу, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися, — резюмував Демченко. Поширити

У Міноборони анонсували нові функції Резерв+

В застосунок планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, а також розширити можливість функціонала оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб громадяни через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

В наступне оновлення ми додамо опитування, щоб розуміти що саме потрібно громадянам. Ми маємо близько 4 млн користувачів і хотіли б, щоб громадяни надавали нам запити і ми з цих запитів робили послуги. Ми працюємо над тим, щоб Резерв+ став повністю цифровим аналогом ТЦК. Ми називаємо це ТЦК онлайн. І всі сервіси, які можуть автоматизуватися, ми зробили онлайн і вони не забирали час і ресурси наших громадян. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони

Вона додала, що Міноборони працює над запуском зручних послуг, щоб людям не потрібно було ходити в ЦНАП і ТЦК і стояти в чергах.