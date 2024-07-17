ДПСУ перевірятиме військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60 років при виїзді з України

З 17 липня наявність військово-облікового документа під час перетину кордону обов’язкова умова для всіх військовозобов'язаних чоловіків.
Головні тези:
- Наразі немає великої кількості відмов під час перетину кордону через відсутність військового квитка.
- Нові функції Резерв+ від Міноборони спрямовані на автоматизацію процесів оформлення військових документів та зручне надання публічних послуг.
- Міноборони планує розширити можливості онлайн функціоналу Резерв+ для зручності громадян та уникнення зайвих черг у військкоматі.
У чоловіків, які перетинатимуть кордон України, перевірятимуть військово-облікові документи
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Він нагадав, що з 00.00 17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 років під час виїзду з України.
За словами речника ДПСУ, станом 7 ранку 17 липня зафіксовано майже 40 таких випадків.
У Міноборони анонсували нові функції Резерв+
В застосунок планується додати функції автоматичного надання відстрочки, бронювання, а також розширити можливість функціонала оновлення даних онлайн і дати можливість, щоб громадяни через електронний запит могли підтягнути свої дані з інших реєстрів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Вона додала, що Міноборони працює над запуском зручних послуг, щоб людям не потрібно було ходити в ЦНАП і ТЦК і стояти в чергах.
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