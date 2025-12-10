Військовий квиток в Україні став виключно електронним

Кабінет міністрів 10 грудня оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.
Головні тези:
- Уряд України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх доступними лише в електронному форматі.
- Електронний військовий квиток у Резерв+ став основним для військовозобов'язаних, з можливістю отримати паперову версію через PDF або в ТЦК та СП.
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила перехід на електронні документи як захист від підробки та спрощення процесів військового обліку.
Військовий квиток у Резерв+: які зміни
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.
Свириденко пояснила цей крок тим, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.
Раніше Міністерство оборони випустило оновлення для застосунку Резерв+ — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.
