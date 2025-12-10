Військовий квиток в Україні став виключно електронним

Кабінет міністрів 10 грудня оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Військовий квиток у Резерв+: які зміни

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.

Електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних… Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість видрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Свириденко пояснила цей крок тим, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Вона додала, що для реалізації цих змін уряд оновив постанови № 1487 і № 559.

Раніше Міністерство оборони випустило оновлення для застосунку Резерв+ — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.