Військовий квиток в Україні став виключно електронним
Військовий квиток в Україні став виключно електронним

Юлія Свириденко
Резерв

Кабінет міністрів 10 грудня оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Головні тези:

  • Уряд України оновив порядок оформлення військово-облікових документів, зробивши їх доступними лише в електронному форматі.
  • Електронний військовий квиток у Резерв+ став основним для військовозобов'язаних, з можливістю отримати паперову версію через PDF або в ТЦК та СП.
  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила перехід на електронні документи як захист від підробки та спрощення процесів військового обліку.

Військовий квиток у Резерв+: які зміни

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.

Електронний документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних… Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість видрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Свириденко пояснила цей крок тим, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Вона додала, що для реалізації цих змін уряд оновив постанови № 1487 і № 559.

Раніше Міністерство оборони випустило оновлення для застосунку Резерв+ — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

