Хто має право перевіряти військовий квиток — пояснення Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Хто має право перевіряти військовий квиток — пояснення Міноборони

Міністерство оборони України
Україна

Під час загальної мобілізації в Україні від чоловіків від 18 до 60 років мають право вимагати показати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного не лише співробітники ТЦК.

Хто може перевіряти військовий квиток

В Україні наразі триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Це можуть бути військовий квиток або ж посвідчення військовозобовʼязаного.

За даними Міноборони, чіткого формату не визначено, тобто це можуть бути або паперові документи або їх електронний варіант. Крім військово-облікових документів, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу, наприклад паспорт.

Вимагати пред’явити документ мають право:

  • представники ТЦК та СП;

  • поліцейські;

  • представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

Як повинна відбуватися перевірка документів

За словами очільника Національної поліції, закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації.

Він також додав, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції та ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Якщо громадянин повідомить про протиправні дії поліцейських, "відразу буде реакція".

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