Кто имеет право проверять военный билет - объяснение Минобороны

Во время общей мобилизации в Украине от мужчин от 18 до 60 лет вправе потребовать показать военный билет или удостоверение военнообязанного не только сотрудников ТЦК.

Кто может проверять военный билет

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Это может быть военный билет или удостоверение военнообязанного.

По данным Минобороны, четкий формат не определен, то есть это могут быть бумажные документы или их электронный вариант. Кроме военно-учетных документов, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, например паспорт.

Требовать предъявить документ вправе:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

Как должна происходить проверка документов

По словам главы Национальной полиции, закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Он также добавил, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом возможных противоправных действий.

Если гражданин сообщит о противоправных действиях полицейских, "сразу последует реакция".