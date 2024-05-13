Шоу "Холостяк" возвращается на экраны и уже известно имя главного героя, за которого будут бороться украинские женщины.

Женщины будут бороться за сердце ветерана русско-украинской войны Телеканал СТБ объявил имя главного героя нового сезона шоу "Холостяк". Им стал военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games – 28-летний Александр "Терен" Будько. Об этом официально сообщили на странице канала СТБ в соцсети Instagram. Именно сегодня, в день рождения главного героя, мы готовы объявить его имя. Два года мы получали вопрос, вернется ли Холостяк. И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Его уверенность, самоирония, чувство юмора влюбляются с первого взгляда. Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли – вот наш кандидат на нового Холостяка", – говорится в сообщении. – говорится в сообщении. Поделиться Впервые в истории проекта объявили имя Холостяка одновременно с началом кастинга. Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Телеканал СТБ🇺🇦 (@stbua)

Что известно о новом "Холостяке" Александре Терене

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и впоследствии стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности.

Муж прошел протезирование в США и сложную реабилитацию.

"Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекту "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных".