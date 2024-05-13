Шоу "Холостяк" возвращается на экраны и уже известно имя главного героя, за которого будут бороться украинские женщины.
Женщины будут бороться за сердце ветерана русско-украинской войны
Телеканал СТБ объявил имя главного героя нового сезона шоу "Холостяк". Им стал военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games – 28-летний Александр "Терен" Будько.
Об этом официально сообщили на странице канала СТБ в соцсети Instagram.
Впервые в истории проекта объявили имя Холостяка одновременно с началом кастинга.
Посмотреть это сообщение в Instagram
Что известно о новом "Холостяке" Александре Терене
В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и впоследствии стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".
В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности.
Муж прошел протезирование в США и сложную реабилитацию.
"Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.
Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекту "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных".
Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-