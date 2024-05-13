Військовий та ветеран. Відоме ім'я нового героя проєкту "Холостяк"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Військовий та ветеран. Відоме ім'я нового героя проєкту "Холостяк"

Олександр Терен
Джерело:  СТБ

Шоу "Холостяк" повертається на екрани, і вже відомо ім’я головного героя, за якого боротимуться українські жінки.

Жінки боротимуться за серце ветерана російсько-української війни

Телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Ним став військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games – 28-річний Олександр "Терен" Будько.

Про це офіційно повідомили на сторінці каналу СТБ у соцмережі Instagram.

Саме сьогодні, в день народження головного героя, ми готові оголосити його ім’я. Два роки ми отримували запитання, чи повернеться Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли – ось наш кандидат на нового Холостяка", – йдеться у повідомленні. – йдеться у дописі.

Вперше в історії проєкту оголосили ім'я Холостяка одночасно з початком кастингу.

Що відомо про нового "Холостяка" Олександра Терена

В перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки.

Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію.

"Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених".

Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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