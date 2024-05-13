Шоу "Холостяк" повертається на екрани, і вже відомо ім’я головного героя, за якого боротимуться українські жінки.
Жінки боротимуться за серце ветерана російсько-української війни
Телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Ним став військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games – 28-річний Олександр "Терен" Будько.
Про це офіційно повідомили на сторінці каналу СТБ у соцмережі Instagram.
Вперше в історії проєкту оголосили ім'я Холостяка одночасно з початком кастингу.
Що відомо про нового "Холостяка" Олександра Терена
В перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".
У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки.
Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію.
"Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.
Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених".
Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.
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