На думку чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, його довгоочікуваний бій проти володаря титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика стане поєдинком століття.

Тайсон Ф'юрі обіцяє фанатам боксу яскравий бій

Своєю думкою з цього приводу британський боксер поділився у коментарі Queensberry.

Бій століття. Я назвав це так, бо це справді так. У вас є той, хто побив Джошуа, Чісору та Дюбуа. І я тричі переміг Вайлдера, Ділліана Вайта, а також Кличка. Отже, це останні двоє, хто залишився на ногах. Декілька років тому Усика у хевівейті навіть не було. Тільки Джошуа дозволив йому зайти у ці двері. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

Він звернув увагу на те, що на одному етапі у нас було три монстри — "Циганський король", Вайлдер і Джошуа.

Вайлдера нокаутував "Циганський король", а Джошуа нокаутовано українським безхатьком. Так що залишився лише я. Останній герой. Я зробив це. Однак ми продовжуємо. Ми продовжуємо йти доти, доки більше не залишиться нікого, — сказав Ф’юрі. Поширити

Чому перенесли бій Усик-Ф'юрі

Як вдалося дізнатися агенції Queensberry Promotion, британський боксер отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.

Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.

Ф'юрі публічно попросив вибачення у всіх, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.