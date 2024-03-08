На думку чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, його довгоочікуваний бій проти володаря титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика стане поєдинком століття.
Тайсон Ф'юрі обіцяє фанатам боксу яскравий бій
Своєю думкою з цього приводу британський боксер поділився у коментарі Queensberry.
Він звернув увагу на те, що на одному етапі у нас було три монстри — "Циганський король", Вайлдер і Джошуа.
Чому перенесли бій Усик-Ф'юрі
Як вдалося дізнатися агенції Queensberry Promotion, британський боксер отримав розсічення над правим оком під час тренувального спарингу в Ер-Ріяді.
Лікарі наклали йому велику кількість швів, що робить його участь у бою проти Усика 17 лютого фактично неможливою.
Ф'юрі публічно попросив вибачення у всіх, кого торкнулося скасування матчу, сказавши, що абсолютно спустошений.
Згідно з останніми даними, бій відбудеться 18 травня 2024 року.
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