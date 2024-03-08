По мнению чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, его долгожданное сражение против обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика станет поединком столетия.
Тайсон Фьюри обещает фанатам бокса яркий бой
Своим мнением на этот счет британский боксер поделился в комментарии Queensberry.
Он обратил внимание на то, что на одном этапе у нас было три монстра — "Цыганский король", Уайлдер и Джошуа.
Почему перенесли бой Усик-Фьюри
Как удалось узнать агентству Queensberry Promotion, британский боксер получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.
Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможным.
Фьюри публично извинился перед всеми, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.
Согласно последним данным, бой состоится 18 мая 2024 года.
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