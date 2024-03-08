Последний герой. Фьюри анонсировал поединок столетия
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Последний герой. Фьюри анонсировал поединок столетия

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

По мнению чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, его долгожданное сражение против обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика станет поединком столетия.

Тайсон Фьюри обещает фанатам бокса яркий бой

Своим мнением на этот счет британский боксер поделился в комментарии Queensberry.

Поединок столетия. Я назвал это так, потому что это действительно так. У вас есть тот, кто побил Джошуа, Чисору и Дюбуа. И я трижды победил Уайлдера, Диллиана Уайта, а также Кличко. Итак, это последние двое, кто остался на ногах. Несколько лет назад Усика в хевивейте даже не было. Только Джошуа позволил ему зайти в эту дверь.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Британский боксер

Он обратил внимание на то, что на одном этапе у нас было три монстра — "Цыганский король", Уайлдер и Джошуа.

Уайлдера нокаутировал "Цыганский король", а Джошуа нокаутирован украинским бездомным. Так что остался только я. Последний герой. Я сделал это. Однако мы продолжаем. Мы продолжаем идти, пока больше не останется никого, — сказал Фьюри.

Почему перенесли бой Усик-Фьюри

Как удалось узнать агентству Queensberry Promotion, британский боксер получил рассечение над правым глазом во время тренировочного спарринга в Эр-Рияде.

Врачи наложили ему большое количество швов, что делает его участие в бою против Усика 17 февраля фактически невозможным.

Фьюри публично извинился перед всеми, кого коснулась отмена матча, сказав, что совершенно опустошен.

Согласно последним данным, бой состоится 18 мая 2024 года.

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