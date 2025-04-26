Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши на Балтике

Польские военные сообщили, что российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши вечером 25 апреля.
Главные тезисы
- 25 апреля вечером российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтийским морем.
- Характер инцидента указывает на то, что Россия проверяет готовность систем противовоздушной обороны Польши.
Российский военный вертолет залетел в воздушное пространство Польши
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.
Оперативный штаб Командования Вооруженных сил сообщил в субботу утром, что вчера вечером российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши.
W dniu 25.04 wieczorem rosyjski śmigłowiec wojskowy Floty Bałtyckiej naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP nad Bałtykiem.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 26, 2025
Lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne SZ RP oraz przez systemy cywilne PAŻP.
Siły i środki dyżurne… pic.twitter.com/nqjXmnUkSP
В армии заверили, что за полетом российской машины наблюдали военные радиолокационные системы польских вооруженных сил и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.
Очередные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
Военные заявили, что характер инцидента указывает на то, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны.
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