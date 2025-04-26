Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши на Балтике

Российский военный вертолет залетел в воздушное пространство Польши

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

Оперативный штаб Командования Вооруженных сил сообщил в субботу утром, что вчера вечером российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши.

25:04 вечером российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтийским морем. Поделиться

W dniu 25.04 wieczorem rosyjski śmigłowiec wojskowy Floty Bałtyckiej naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP nad Bałtykiem.



Lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne SZ RP oraz przez systemy cywilne PAŻP.



Siły i środki dyżurne… pic.twitter.com/nqjXmnUkSP — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 26, 2025

В армии заверили, что за полетом российской машины наблюдали военные радиолокационные системы польских вооруженных сил и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.

Очередные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Военные заявили, что характер инцидента указывает на то, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны.