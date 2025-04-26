Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши на Балтике
Категория
Мир
Дата публикации

Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши на Балтике

вертолет
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Источник:  online.ua

Польские военные сообщили, что российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши вечером 25 апреля.

Главные тезисы

  • 25 апреля вечером российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтийским морем.
  • Характер инцидента указывает на то, что Россия проверяет готовность систем противовоздушной обороны Польши.

Российский военный вертолет залетел в воздушное пространство Польши

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

Оперативный штаб Командования Вооруженных сил сообщил в субботу утром, что вчера вечером российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши.

25:04 вечером российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши над Балтийским морем.

В армии заверили, что за полетом российской машины наблюдали военные радиолокационные системы польских вооруженных сил и гражданские системы Польского агентства аэронавигации.

Очередные силы и средства противовоздушной обороны оставались в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Военные заявили, что характер инцидента указывает на то, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны.

Напомним, шведские истребители Gripen, с апреля вступившие на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимали из-за присутствия российского военного самолета.

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