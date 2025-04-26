Військовий вертоліт РФ порушив повітряний простір Польщі на Балтиці
Категорія
Світ
Дата публікації

Військовий вертоліт РФ порушив повітряний простір Польщі на Балтиці

вертоліт
Джерело:  online.ua

Польські військові повідомили, що російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня.

Головні тези:

  • 25 квітня ввечері російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем.
  • Характер інциденту вказує на те, що Росія перевіряє готовність систем протиповітряної оборони Польщі.

Російський військовий вертоліт залетів у повітряний простір Польщі

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Оперативний штаб Командування Збройних сил повідомив у суботу вранці, що вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

25.04 ввечері російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем.

У війську запевнили, що за польотом російської машини спостерігали військові системи радіолокації польських збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

Чергові сили і засоби протиповітряної оборони залишалися в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Військові заявили, що характер інциденту вказує на те, що "Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони".

Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, які з квітня заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше підіймали через присутність російського військового літака.

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