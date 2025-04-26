Військовий вертоліт РФ порушив повітряний простір Польщі на Балтиці

Польські військові повідомили, що російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі ввечері 25 квітня.
Головні тези:
- 25 квітня ввечері російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем.
- Характер інциденту вказує на те, що Росія перевіряє готовність систем протиповітряної оборони Польщі.
Російський військовий вертоліт залетів у повітряний простір Польщі
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.
Оперативний штаб Командування Збройних сил повідомив у суботу вранці, що вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі
W dniu 25.04 wieczorem rosyjski śmigłowiec wojskowy Floty Bałtyckiej naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP nad Bałtykiem.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 26, 2025
Lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne SZ RP oraz przez systemy cywilne PAŻP.
Siły i środki dyżurne… pic.twitter.com/nqjXmnUkSP
У війську запевнили, що за польотом російської машини спостерігали військові системи радіолокації польських збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.
Чергові сили і засоби протиповітряної оборони залишалися в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Військові заявили, що характер інциденту вказує на те, що "Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони".
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