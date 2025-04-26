Військовий вертоліт РФ порушив повітряний простір Польщі на Балтиці

Російський військовий вертоліт залетів у повітряний простір Польщі

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Оперативний штаб Командування Збройних сил повідомив у суботу вранці, що вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

25.04 ввечері російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем. Поширити

W dniu 25.04 wieczorem rosyjski śmigłowiec wojskowy Floty Bałtyckiej naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP nad Bałtykiem.



Lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne SZ RP oraz przez systemy cywilne PAŻP.



Siły i środki dyżurne… pic.twitter.com/nqjXmnUkSP — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 26, 2025

У війську запевнили, що за польотом російської машини спостерігали військові системи радіолокації польських збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

Чергові сили і засоби протиповітряної оборони залишалися в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Військові заявили, що характер інциденту вказує на те, що "Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони".