Військовий літак РФ тричі порушив авіапростір Японії

У відповідь на порушення російським літаком авіапростору Японії вдень 23 вересня, винищувачі Сил оборони країни вперше випустили сигнальні ракети для попередження.

Японія відреагувала на порушення свого авіапростору російським літаком

За словами речника уряду Японії Йошімаси Хаяші, російський військовий патрульний літак Іл-38 тричі порушував авіапростір Японії після обіду 23 вересня.

Порушення були зафіксовані над Японським морем (Східним морем) поблизу острову Ребун, що на півночі префектури Хоккайдо.

У відповідь були підняті винищувачі Сил оборони Японії, які попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.

Зазначається, що таким чином Японія вперше запускала сигнальні ракети як попередження під час порушення власного повітряного простору.

Kyodo News додає, що у зв’язку з цим інцидентом Токіо висловило «надзвичайно рішучий протест» Москві. Поширити

Японія підняла в повітря винищувачі: що сталося

Японія підняла в повітря винищувачі 13 вересня після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг.

Згідно із заявою Міністерства оборони Японії, із ранку до полудня два російські літаки Ту-142 пролетіли із моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

Потім вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити свою подорож біля північного Хоккайдо, додали у міністерстві.

Літаки не входили у повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили у міністерстві.

У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони. Поширити

Востаннє російські військові літаки здійснювали політ над Японією у 2019 році, повідомив представник міністерства, але тоді йшлося про бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.