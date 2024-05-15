Російський літак скинув авіабомбу на Воронезьку область — деталі

Російський літак скинув авіаційний боєприпас на селище у Воронезькій області. Відомо, що боєприпас вибухнув.

Російська авіація скинула авіабомбу на Воронезьку область

Як повідомляють росЗМІ, невстановлений авіаційний боєприпас впав із російського літака на селище Пробудження у Воронезькій області ввечері 14 травня.

Боєприпас вибухнув, на місці утворилася вирва глибиною близько метра. Постраждалих немає.

До слова, 12 травня дві авіабомби ВКС РФ впустили на Білгородську область. Окрім цього за 10-11 травня ЗС РФ упустили на Білгородську область 5 авіабомб. 4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події приховала.

Таким чином, за останні 3 місяці на російські та окуповані українські регіони російські ВКС скинули щонайменше 35 ФАБ та один невстановлений боєприпас.

Росія неодноразово атакувала власні території

4 травня у Бєлгороді пролунав вибух і були пошкодження через, ймовірно, падіння авіаційної бомби. Це сталося під час того, як росіяни обстрілювали Харків та область.

Також у квітні 2024 року російська авіація випадково скинула ракету X-59 на Бєлгородську область. Це сталося за 92 км від кордону з Україною.

Подібні випадки були зафіксовані і минулого року. Наприклад, у квітні 2023- го російський літак Су-34 впустив бомб на Бєлгород.

Британська розвідка зазначає, що Росія має проблеми з застосування авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території. Це створює загрозу для російського цивільного населення.