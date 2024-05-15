Российский самолет сбросил авиабомбу на Воронежскую область — детали

Российский самолет сверг авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области. Известно, что боеприпас разразился.

Российская авиация сбросила авиабомбу на Воронежскую область

Как сообщают росСМИ, неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолета на поселок Пробуждение в Воронежской области вечером 14 мая.

Боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет.

К слову, 12 мая две авиабомбы ВКС РФ впустили в Белгородскую область. Кроме этого, за 10-11 мая ВС РФ упустили на Белгородскую область 5 авиабомб. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события скрыли.

Таким образом, за последние 3 месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили не менее 35 ФАБ и один неустановленный боеприпас.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.