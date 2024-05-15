Российский самолет сбросил авиабомбу на Воронежскую область — детали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российский самолет сбросил авиабомбу на Воронежскую область — детали

самолет рф
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Источник:  online.ua

Российский самолет сверг авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области. Известно, что боеприпас разразился.

Российская авиация сбросила авиабомбу на Воронежскую область

Как сообщают росСМИ, неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолета на поселок Пробуждение в Воронежской области вечером 14 мая.

Боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет.

К слову, 12 мая две авиабомбы ВКС РФ впустили в Белгородскую область. Кроме этого, за 10-11 мая ВС РФ упустили на Белгородскую область 5 авиабомб. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события скрыли.

Таким образом, за последние 3 месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили не менее 35 ФАБ и один неустановленный боеприпас.

Россия неоднократно атаковала собственные территории

4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

Британская разведка отмечает, что у России проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.

Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России удачно использовать боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения, –говорится в сводке.

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