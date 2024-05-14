О ситуации в городе рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова
В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека, 52 - летний мужчина и 66-летняя женщина. У женщины обнаружили острую реакцию на стресс, жертвам обстрела оказали помощь на месте.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что обе авиауправляемые бомбы прилетели в густонаселенный район.
Ситуация в Харьковской области по состоянию на утро 14 мая
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, более 30 населенных пунктов области получили артиллерийские и минометные удары врага.
В с. Коротич совершен вражеский ракетный обстрел Х-59. Попадание в помещение с предприятия, где получили ранения 4 мужчины и погиб 1 человек.
В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела получили ранения 70-летняя женщина. В результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 4 человека.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что новое российское наступление имеет целью создать "буферную зону", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России. Он обращает внимание на то, что сейчас продолжаются боевые действия в приграничных с Россией в Харьковской области.
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