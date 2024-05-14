О ситуации в городе рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова

В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека, 52 - летний мужчина и 66-летняя женщина. У женщины обнаружили острую реакцию на стресс, жертвам обстрела оказали помощь на месте.

Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории. Информация о повреждениях уточняется Олег Синегубов глава Харьковской ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что обе авиауправляемые бомбы прилетели в густонаселенный район.

Ситуация в Харьковской области по состоянию на утро 14 мая

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, более 30 населенных пунктов области получили артиллерийские и минометные удары врага.

В с. Коротич совершен вражеский ракетный обстрел Х-59. Попадание в помещение с предприятия, где получили ранения 4 мужчины и погиб 1 человек.

В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела получили ранения 70-летняя женщина. В результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 4 человека.