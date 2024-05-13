Российские оккупанты снова пытались совершить прорыв в Харьковской области, однако силы врага смогла остановить и уничтожить 3-я отдельная штурмовая бригада.
3-я ОШБр показала бои за Харьковщину
Кроме того, указано, что 3 единицы техники армии РФ удалось уничтожить безвозвратно, а еще четыре поражены.
Российские захватчики разбежались посадками, но часть личного состава нашли и зачистили — минус к взводу российской пехоты, кроме экипажей.
Кроме того, указано, что все штурмовое подразделение армии РФ удалось разбить, а цели противника по прорыву на участке фронта — не достигнуты.
Что еще известно о ситуации в Харьковской области
13 мая российские захватчики совершили 11 атак на Харьковском направлении. В настоящее время продолжаются еще два боевых столкновения.
Кроме того, солдаты РФ нанесли 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.
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