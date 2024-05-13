Российские оккупанты снова пытались совершить прорыв в Харьковской области, однако силы врага смогла остановить и уничтожить 3-я отдельная штурмовая бригада.

3-я ОШБр показала бои за Харьковщину

Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ с треском уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой, — сказано в официальном заявлении бригады. Поделиться

Кроме того, указано, что 3 единицы техники армии РФ удалось уничтожить безвозвратно, а еще четыре поражены.

Российские захватчики разбежались посадками, но часть личного состава нашли и зачистили — минус к взводу российской пехоты, кроме экипажей.

Кроме того, указано, что все штурмовое подразделение армии РФ удалось разбить, а цели противника по прорыву на участке фронта — не достигнуты.

Работа выполнена бойцами Батальона беспилотных систем, пилотами 1-го мехбата, арты 2-го САДн и разведподразделения БУАР Третьей штурмовой! — сказано в сообщении бойцов. Поделиться

Что еще известно о ситуации в Харьковской области

13 мая российские захватчики совершили 11 атак на Харьковском направлении. В настоящее время продолжаются еще два боевых столкновения.

Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Добился частичного успеха в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено, — рассказывает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, солдаты РФ нанесли 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.