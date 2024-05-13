Російські окупанти знову намагалися здійснити прорив у Харківській області, однак сили ворога змогла зупинити та знищити 3-тя окрема штурмова бригада.

3-тя ОШБр показала бої за Харківщину

Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ з тріском знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів роз**али зграями ударних дронів та бригадною артою, — йдеться в офіційній заяві бригади. Поширити

Окрім того, наголошується, що 3 одиниці техніки армії РФ вдалося знищити безповоротно, а ще чотири — уражено.

Російські загарбники розбіглися посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів.

Окрім того, наголошується, що весь штурмовий підрозділ армії РФ вдалося розбити, а цілей противника з прориву на ділянці фронту — не досягнуто.

Роботу виконано бійцями Батальйону безпілотних систем, пілотами 1-го мехбату, арти 2-го САДн та розвідпідрозділу БУАР Третьої штурмової! — йдеться в повідомленні бійців. Поширити

Що ще відомо про ситуацію у Харківській області

13 травня російські загарбники здійснили 11 атак на Харківському напрямку. Наразі тривають ще два бойових зіткнення.

Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено, — розповідає Генштаб ЗСУ. Поширити

Окрім того, солдати РФ завдали 8 авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.