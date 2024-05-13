Російські окупанти знову намагалися здійснити прорив у Харківській області, однак сили ворога змогла зупинити та знищити 3-тя окрема штурмова бригада.
3-тя ОШБр показала бої за Харківщину
Окрім того, наголошується, що 3 одиниці техніки армії РФ вдалося знищити безповоротно, а ще чотири — уражено.
Російські загарбники розбіглися посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів.
Окрім того, наголошується, що весь штурмовий підрозділ армії РФ вдалося розбити, а цілей противника з прориву на ділянці фронту — не досягнуто.
Що ще відомо про ситуацію у Харківській області
13 травня російські загарбники здійснили 11 атак на Харківському напрямку. Наразі тривають ще два бойових зіткнення.
Окрім того, солдати РФ завдали 8 авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.
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