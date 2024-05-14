Авіація РФ бомбила цивільну інфраструктуру Харкова. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила цивільну інфраструктуру Харкова. Є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл Харкова

Про ситуацію в місті розповів Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали удар по Київському району Харкова

Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини, 52 — річний чоловік та 66–річна жінка. У жінки виявили гостру реакцію на стрес, жертвам обстрілу надали допомогу на місці.

Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території. Інформація щодо ушкоджень уточнюється

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обидві авіакеровані бомби прилетіли у густонаселений район.

Прокуратура заявила про більшу кількість жертв після обстрілу Харкова

У обласній прокуратурі заявили, що за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес після обстрілу звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік.

В результаті обстрілу пошкоджено щонайменше 5 гаражів, навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна – повідомили у прокуратурі.

За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ

Ситуація на Харківщині станом на ранок 14 травня

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова понад 30 населених пунктів області зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога.

У с. Коротич здійснено ворожий ракетний обстріл Х-59. Влучання у приміщення з підприємства, де дістали поранення 4 чоловіків та загинув 1 чоловік.

У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка. Внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 4 людини.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що новий російський наступ має на меті створити "буферну зону", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії. Він звертає увагу на те, що наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області.

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