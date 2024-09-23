Военный самолет РФ трижды нарушил авиапространство Японии

В ответ на нарушение российским самолетом авиапространства Японии днем 23 сентября истребители Сил обороны страны впервые выпустили сигнальные ракеты для предупреждения.
Главные тезисы
- Российский военный самолет Ил-38 трижды нарушил авиапространство Японии, что привело к реакции истребителей Сил обороны страны.
- Япония впервые запустила сигнальные ракеты для предупреждения военного самолета РФ, в связи с чем Токио выразило протест Москве.
- Российские военные самолеты ранее также нарушали воздушное пространство Японии, что приводило к мобилизации истребителей Сил воздушной самообороны.
Япония отреагировала на нарушение своего авиапространства самолетом РФ
По словам представителя правительства Японии Йошимасы Хаяши, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушал авиапространство Японии после обеда 23 сентября.
Нарушения были зафиксированы над Японским морем (Восточным морем) вблизи острова Ребун на севере префектуры Хоккайдо.
В ответ были подняты истребители сил обороны Японии, которые предупредили российскую авиацию, запустив сигнальные ракеты.
Отмечается, что таким образом Япония впервые запускала сигнальные ракеты, как предупреждение при нарушении собственного воздушного пространства.
Япония подняла в воздух истребители: что произошло
Япония подняла в воздух истребители 13 сентября после того, как российские военные самолеты впервые за пять лет облетели архипелаг.
Согласно заявлению Министерства обороны Японии, с утра до полудня два российских самолета Ту-142 пролетели из моря между Японией и Южной Кореей в направлении префектуры Окинава.
Затем они отправились на север над Тихим океаном, чтобы завершить свое путешествие у северного Хоккайдо, добавили в министерстве.
Самолеты не входили в воздушное пространство Японии, но пролетели над территорией, являющейся предметом территориального спора между Японией и Россией, отметили в министерстве.
В последний раз российские военные самолеты совершали полет над Японией в 2019 году, сообщил представитель министерства, но тогда речь шла о бомбардировщиках, вошедших в воздушное пространство страны.
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