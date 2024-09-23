Военный самолет РФ трижды нарушил авиапространство Японии

В ответ на нарушение российским самолетом авиапространства Японии днем 23 сентября истребители Сил обороны страны впервые выпустили сигнальные ракеты для предупреждения.

Япония отреагировала на нарушение своего авиапространства самолетом РФ

По словам представителя правительства Японии Йошимасы Хаяши, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушал авиапространство Японии после обеда 23 сентября.

Нарушения были зафиксированы над Японским морем (Восточным морем) вблизи острова Ребун на севере префектуры Хоккайдо.

В ответ были подняты истребители сил обороны Японии, которые предупредили российскую авиацию, запустив сигнальные ракеты.

Отмечается, что таким образом Япония впервые запускала сигнальные ракеты, как предупреждение при нарушении собственного воздушного пространства.

Kyodo News добавляет, что в связи с этим инцидентом Токио выразило "чрезвычайно решительный протест" Москве. Поделиться

Япония подняла в воздух истребители: что произошло

Япония подняла в воздух истребители 13 сентября после того, как российские военные самолеты впервые за пять лет облетели архипелаг.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, с утра до полудня два российских самолета Ту-142 пролетели из моря между Японией и Южной Кореей в направлении префектуры Окинава.

Затем они отправились на север над Тихим океаном, чтобы завершить свое путешествие у северного Хоккайдо, добавили в министерстве.

Самолеты не входили в воздушное пространство Японии, но пролетели над территорией, являющейся предметом территориального спора между Японией и Россией, отметили в министерстве.

В ответ мы в экстренном порядке мобилизовали истребители сил воздушной самообороны. Поделиться

В последний раз российские военные самолеты совершали полет над Японией в 2019 году, сообщил представитель министерства, но тогда речь шла о бомбардировщиках, вошедших в воздушное пространство страны.