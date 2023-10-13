Войска РФ не прекращают штурм Авдеевки уже четвертые сутки

По Авдеевке – ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали – их очень много – сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Россияне лезут, как тараканы, очень много.