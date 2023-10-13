Войска РФ не прекращают штурм Авдеевки уже четвертые сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ не прекращают штурм Авдеевки уже четвертые сутки

Авдеевка
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Уже четвертые сутки россияне непрерывно наступают на Авдеевку. Украинские войска держат оборону.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что четвертые сутки за Авдеевку продолжаются ожесточенные бои.

По его словам, продолжаются и стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Оккупанты активно применяют авиацию.

По Авдеевке – ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали – их очень много – сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Россияне лезут, как тараканы, очень много.

Барабаш добавил, что 12 октября россияне применили много бронированной техники и личного состава.

Ситуация в Донецкой области

За минувшие сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 4.

Один человек погиб в Авдеевке, другой в Очеретино.

Барабаш сообщил, что логистика в Авдеевке усложнена.

Пытаемся только обеспечивать эвакуацию. Если у людей есть желание и хотят уже ехать, то пытаемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть – и продукты питания, и гигиена, и медицина. Имеется в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев.

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