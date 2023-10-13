Войска РФ не прекращают штурм Авдеевки уже четвертые сутки

Уже четвертые сутки россияне непрерывно наступают на Авдеевку. Украинские войска держат оборону.
Что известно о ситуации в Авдеевке
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что четвертые сутки за Авдеевку продолжаются ожесточенные бои.
По его словам, продолжаются и стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Оккупанты активно применяют авиацию.
Барабаш добавил, что 12 октября россияне применили много бронированной техники и личного состава.
Ситуация в Донецкой области
За минувшие сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 4.
Один человек погиб в Авдеевке, другой в Очеретино.
Барабаш сообщил, что логистика в Авдеевке усложнена.
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