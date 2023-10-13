Війська РФ не припиняють штурм Авдіївки вже четверту добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ не припиняють штурм Авдіївки вже четверту добу

Авдіївка
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Вже четверту добу росіяни безперервно наступають на Авдіївку. Українські війська тримають оборону.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомив, що четверту добу за за Авдіївку тривають запеклі бої.

За його словами, тривають і стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. Окупанти активно застосовують авіацію.

По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Росіяни лізуть, як таргани, дуже багато.

Барабаш додав, що 12 жовтня росіяни застосували багато броньованої техніки та особового складу.

Ситуація у Донецькій області

За минулу добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4.

Одна людина загинула в Авдіївці, інша в Очеретиному.

Барабаш повідомив, що логістика в Авдіївку ускладнена.

Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах. Але у місті в принципі все є − і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості і з резервом на кілька місяців.

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