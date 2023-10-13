Війська РФ не припиняють штурм Авдіївки вже четверту добу

Вже четверту добу росіяни безперервно наступають на Авдіївку. Українські війська тримають оборону.
Що відомо про ситуацію в Авдіївці
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомив, що четверту добу за за Авдіївку тривають запеклі бої.
За його словами, тривають і стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. Окупанти активно застосовують авіацію.
Барабаш додав, що 12 жовтня росіяни застосували багато броньованої техніки та особового складу.
Ситуація у Донецькій області
За минулу добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4.
Одна людина загинула в Авдіївці, інша в Очеретиному.
Барабаш повідомив, що логістика в Авдіївку ускладнена.
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