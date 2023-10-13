Війська РФ не припиняють штурм Авдіївки вже четверту добу

По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Росіяни лізуть, як таргани, дуже багато.