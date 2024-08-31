Вопреки всем обстоятельствам. Лилия Ребрик показала яркие семейные фотографии

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик не забывает напоминать своим поклонникам о важности семейных ценностей. В этот раз звезда поделилась новыми яркими снимками и поздравила старшую дочь Диану с днем рождения.
Главные тезисы
- Старшей дочери Лилии Ребрик и Андрея Дикого исполнилось 12 лет.
- Звездная семья устроила сюрприз и праздничную фотосессию для юной именинницы в центре Киева.
- Фанаты Лилии Ребрик также присоединились к поздравлениям.
Лилия Ребрик публично обратилась к своей старшей дочери
30 августа вся семья собралась, чтобы вместе отпраздновать особенный день: дочери Лилии и ее мужа танцора Андрея Дикого — Диане — исполнилось 12 лет.
Родители решили удивить именинницу и подготовить сюрприз.
Звездные родители вместе с младшими дочерьми — Полиной и Адель — поздравили Диану в центре Киева.
Они подарили девочке воздушные шарики, цветы и другие подарки, а также устроили праздничную фотосессию, чтобы запомнить этот день на всю жизнь.
Лилия Ребрик уже опубликовала фотографии со дня рождения и поздравила дочь в подписи на фото. Актриса в очередной раз напомнила Диане, что родители ее безгранично любят и всегда будут рядом.
Фанаты Лилии Ребрик присоединились к поздравлениям:
Такие девочки Красавицы! С именинницей вас! Счастливой судьбы;
День рождения — это персональный Новый год. И праздновать нужно обязательно. С Днем рождения, нежная девочка!;
Спасибо, что делитесь радостными моментами. Это утешение в наше время. Вы прекрасны!;
Всей вашей семье всех благ желаем!;
Все девочки так хороши! Видео очень теплое. Поздравляю с днем рождения;
Боже, какая красавица!;
Какая взрослая красавица! поздравления!;
Вы — идеальная семья, пример для многих.
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