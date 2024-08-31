Вопреки всем обстоятельствам. Лилия Ребрик показала яркие семейные фотографии

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик не забывает напоминать своим поклонникам о важности семейных ценностей. В этот раз звезда поделилась новыми яркими снимками и поздравила старшую дочь Диану с днем рождения.

Лилия Ребрик публично обратилась к своей старшей дочери

30 августа вся семья собралась, чтобы вместе отпраздновать особенный день: дочери Лилии и ее мужа танцора Андрея Дикого — Диане — исполнилось 12 лет.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Родители решили удивить именинницу и подготовить сюрприз.

Звездные родители вместе с младшими дочерьми — Полиной и Адель — поздравили Диану в центре Киева.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Они подарили девочке воздушные шарики, цветы и другие подарки, а также устроили праздничную фотосессию, чтобы запомнить этот день на всю жизнь.

Лилия Ребрик уже опубликовала фотографии со дня рождения и поздравила дочь в подписи на фото. Актриса в очередной раз напомнила Диане, что родители ее безгранично любят и всегда будут рядом.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

С Днем рождения, наша прекрасная ДиДи! Будь счастлива! Смело мечтай! Сияй! Вопреки всем обстоятельствам… А мы всегда будем рядом! Всегда на твоей стороне. Просто знай это. Любим тебя! И не устаем благодарить судьбу, что 12 лет назад ты появилась на этот мир и сделала нас еще счастливее! И продолжаешь это делать, — трогательно обратилась к дочери Лилия Ребрик. Поделиться

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фанаты Лилии Ребрик присоединились к поздравлениям:

Такие девочки Красавицы! С именинницей вас! Счастливой судьбы;

День рождения — это персональный Новый год. И праздновать нужно обязательно. С Днем рождения, нежная девочка!;

Спасибо, что делитесь радостными моментами. Это утешение в наше время. Вы прекрасны!;

Всей вашей семье всех благ желаем!;

Все девочки так хороши! Видео очень теплое. Поздравляю с днем рождения;

Боже, какая красавица!;

Какая взрослая красавица! поздравления!;

Вы — идеальная семья, пример для многих.