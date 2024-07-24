Все три мои. Лилия Ребрик поделилась трогательными фото детей
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Все три мои. Лилия Ребрик поделилась трогательными фото детей

Дочки Ребрик
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Источник:  online.ua

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик привела в восхищение подписчиков фотографиями своих трех дочерей в одном возрасте и в одном "семейном" свитере.

Главные тезисы

  • Подписчики увлечены загадкой, кто из дочерей актрисы на фото, и высказывают восхищение красотой маленьких принцесс.
  • Недавно Лилия Ребрик порадовала поклонников новостью о рождении дочери Аделины.
  • Диане 11 лет, Полине 6, а Аделине 4 месяца. 

Ребрик показала фото дочерей-красавиц

43-летняя звездная мама, которая и раньше показывала своих дочерей — Диану, Полину и Адель — в одном возрасте, нашла фотографии, где они еще и в одной и той же одежде.

Все три мои в одном возрасте, в одном свитере! Уже в легендарном свитере. Кто есть кто? Узнаете?

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая

Подписчицы радостно принялись угадывать, кто есть кто из дочерей Ребрик, и делать комплименты маленьким красавицам.

Подписчицы Ребрик о ее дочерях

Напомним, Диане 11 лет, Полине 6, а Аделине 4 месяца.

Дочери Лилии Ребрик

Украинская ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамочкой

Радостным известием 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram.

Артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем Андреем Диким держит ручку новорожденной дочери.

Как отметила Лилия Ребрик, дочь назвали Аделиной. На браслете виднеется вес девочки — 3.5 кг.

Больше подробностей ведущая раскрывать не стала, а лишь пожелала счастья младенцу.

Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька!

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