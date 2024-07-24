Все три мои. Лилия Ребрик поделилась трогательными фото детей

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик привела в восхищение подписчиков фотографиями своих трех дочерей в одном возрасте и в одном "семейном" свитере.
Главные тезисы
- Подписчики увлечены загадкой, кто из дочерей актрисы на фото, и высказывают восхищение красотой маленьких принцесс.
- Недавно Лилия Ребрик порадовала поклонников новостью о рождении дочери Аделины.
- Диане 11 лет, Полине 6, а Аделине 4 месяца.
Ребрик показала фото дочерей-красавиц
43-летняя звездная мама, которая и раньше показывала своих дочерей — Диану, Полину и Адель — в одном возрасте, нашла фотографии, где они еще и в одной и той же одежде.
Подписчицы радостно принялись угадывать, кто есть кто из дочерей Ребрик, и делать комплименты маленьким красавицам.
Напомним, Диане 11 лет, Полине 6, а Аделине 4 месяца.
Украинская ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамочкой
Радостным известием 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram.
Артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем Андреем Диким держит ручку новорожденной дочери.
Как отметила Лилия Ребрик, дочь назвали Аделиной. На браслете виднеется вес девочки — 3.5 кг.
Больше подробностей ведущая раскрывать не стала, а лишь пожелала счастья младенцу.
Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька!
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