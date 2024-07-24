Всі три мої. Лілія Ребрик поділилась щемкими фото дітей
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Всі три мої. Лілія Ребрик поділилась щемкими фото дітей

Доньки Ребрик
Джерело:  online.ua

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала підписників світлинами своїх трьох донечок в одному віці та в одному “родинному” светрі.

Головні тези:

  • Акторка і телеведуча Лілія Ребрик ділиться фото своїх трьох донечок у однаковому віці та в одному светрі.
  • Підписники захоплені загадкою, хто з донечок на фото, і відзначають красу маленьких принцес.
  • Лілія Ребрик нещодавно порадувала шанувальників новиною про народження доньки, яку назвала Аделіною. 

Ребрик показала фото донечок-красунечок

43-річна зіркова мама, яка й раніше показувала своїх донечок — Діану, Поліну та Адель — у одному віці, знайшла світлини, де вони ще й в одному й тому самому одязі.

Всі три мої в одному віці, в одному светрі! Вже в легендарному светрі. Хто є хто? Розпізнаєте?

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Акторка та телеведуча

Підписниці радо взялися вгадувати, хто є хто з дочок Ребрик, та робити компліменти маленьким красуням.

Підписниці Ребрик про її доньок

Нагадаємо, Діані 11 років, Поліні 6, а Аделіні 4 місяці.

Доньки Лілії Ребрик

Українська ведуча Лілія Ребрик втретє стала матусею

Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram.

Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком, Андрієм Диким, тримає ручку новонародженої донечки.

Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали Аделіною. На браслеті видніється вага дівчинки — 3.5 кг.

Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті.

Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко!

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Категорія
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