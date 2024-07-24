Всі три мої. Лілія Ребрик поділилась щемкими фото дітей

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала підписників світлинами своїх трьох донечок в одному віці та в одному “родинному” светрі.
Головні тези:
- Акторка і телеведуча Лілія Ребрик ділиться фото своїх трьох донечок у однаковому віці та в одному светрі.
- Підписники захоплені загадкою, хто з донечок на фото, і відзначають красу маленьких принцес.
- Лілія Ребрик нещодавно порадувала шанувальників новиною про народження доньки, яку назвала Аделіною.
Ребрик показала фото донечок-красунечок
43-річна зіркова мама, яка й раніше показувала своїх донечок — Діану, Поліну та Адель — у одному віці, знайшла світлини, де вони ще й в одному й тому самому одязі.
Підписниці радо взялися вгадувати, хто є хто з дочок Ребрик, та робити компліменти маленьким красуням.
Нагадаємо, Діані 11 років, Поліні 6, а Аделіні 4 місяці.
Українська ведуча Лілія Ребрик втретє стала матусею
Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram.
Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком, Андрієм Диким, тримає ручку новонародженої донечки.
Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали Аделіною. На браслеті видніється вага дівчинки — 3.5 кг.
Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті.
Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко!
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