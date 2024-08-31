Всупереч усім обставинам. Лілія Ребрик показала яскраві сімейні світлини
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Всупереч усім обставинам. Лілія Ребрик показала яскраві сімейні світлини

Лілія Ребрик
Джерело:  online.ua

Відома українська ведуча та акторка Лілія Ребрик не забуває нагадувати своїм шанувальникам про важливість сімейних цінностей. Цього разу зірка поділилася новими щемкими знімками та привітала старшу доньку Діану з днем народження.

Головні тези:

  • Старшій доньці Лілії Ребрик та Андрія Дикого виповнилося 12 років.
  • Зіркова сім'я влаштувала сюрприз та святкову фотосесію для юної іменинниці у центрі Києва.
  • Фанати Лілії Ребрик також приєдналися до вітань.

Лілія Ребрик публічно звернулася до своєї старшої доньки

30 серпня уся родина зібралася, щоб разом відсвяткувати особливий день: доньці Лілії та її чоловіка танцюриста Андрія Дикого — Діані — виповнилося 12 років.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Батьки вирішили здивувати іменинницю та підготувати сюрприз.

Зіркові батьки разом з молодшими доньками — Поліною та Адель — яскраво привітали Діану у центрі Києва.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вони подарувала дівчинці повітряні кульки, квіти та інші подарунки, а також влаштували святкову фотосесію, щоб запам'ятати цей день на все життя.

Лілія Ребрик уже опублікувала світлини з дня народження і привітала доньку у підписі до фото. Акторка вкотре нагадала Діані, що батьки її безмежно люблять та завжди будуть поруч.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

З Днем народження, наша прекрасна ДіДі! Будь щасливою! Сміливо мрій! Сяй! Всупереч усім обставинам… А ми завжди будемо поряд! Завжди на твоєму боці. Просто знай це. Любимо тебе! І не втомлюємося дякувати долі, що 12 років тому ти зʼявилася на цей світ і зробила нас іще щасливішими! І продовжуєш це робити, — зворушливо звернулася до доньки Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фанати Лілії Ребрик приєдналися до привітань:

  • Такі дівчата Красуні! З іменинницею вас! Щасливої долі;

  • День народження — це персональний Новий рік. І святкувати треба обов'язково. З Днем народження, ніжна дівчинко!;

  • Дякую, що ділитеся радісними моментами. Це втіха в наші час. Ви прекрасні!;

  • Усій вашій родині всіх благ бажаємо!;

  • Всі дівчата такі гарні! Відео дуже тепле. Вітаю з днем народження;

  • Боже, яка красуня!;

  • Яка доросла красуня! вітання!;

  • Ви — ідеальна родина, приклад для багатьох.

Фото: скриншот

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