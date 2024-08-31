Всупереч усім обставинам. Лілія Ребрик показала яскраві сімейні світлини

З Днем народження, наша прекрасна ДіДі! Будь щасливою! Сміливо мрій! Сяй! Всупереч усім обставинам… А ми завжди будемо поряд! Завжди на твоєму боці. Просто знай це. Любимо тебе! І не втомлюємося дякувати долі, що 12 років тому ти зʼявилася на цей світ і зробила нас іще щасливішими! І продовжуєш це робити, — зворушливо звернулася до доньки Ребрик.