Всупереч усім обставинам. Лілія Ребрик показала яскраві сімейні світлини

Відома українська ведуча та акторка Лілія Ребрик не забуває нагадувати своїм шанувальникам про важливість сімейних цінностей. Цього разу зірка поділилася новими щемкими знімками та привітала старшу доньку Діану з днем народження.
Головні тези:
- Старшій доньці Лілії Ребрик та Андрія Дикого виповнилося 12 років.
- Зіркова сім'я влаштувала сюрприз та святкову фотосесію для юної іменинниці у центрі Києва.
- Фанати Лілії Ребрик також приєдналися до вітань.
Лілія Ребрик публічно звернулася до своєї старшої доньки
30 серпня уся родина зібралася, щоб разом відсвяткувати особливий день: доньці Лілії та її чоловіка танцюриста Андрія Дикого — Діані — виповнилося 12 років.
Батьки вирішили здивувати іменинницю та підготувати сюрприз.
Зіркові батьки разом з молодшими доньками — Поліною та Адель — яскраво привітали Діану у центрі Києва.
Вони подарувала дівчинці повітряні кульки, квіти та інші подарунки, а також влаштували святкову фотосесію, щоб запам'ятати цей день на все життя.
Лілія Ребрик уже опублікувала світлини з дня народження і привітала доньку у підписі до фото. Акторка вкотре нагадала Діані, що батьки її безмежно люблять та завжди будуть поруч.
Фанати Лілії Ребрик приєдналися до привітань:
Такі дівчата Красуні! З іменинницею вас! Щасливої долі;
День народження — це персональний Новий рік. І святкувати треба обов'язково. З Днем народження, ніжна дівчинко!;
Дякую, що ділитеся радісними моментами. Це втіха в наші час. Ви прекрасні!;
Усій вашій родині всіх благ бажаємо!;
Всі дівчата такі гарні! Відео дуже тепле. Вітаю з днем народження;
Боже, яка красуня!;
Яка доросла красуня! вітання!;
Ви — ідеальна родина, приклад для багатьох.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-