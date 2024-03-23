Возможен план РФ по окружению Харькова. Эксперты проанализировали информацию

Что говорят эксперты о слухах относительно плана россиян о захвате Харькова

Вероятная наступательная операция российских войск по захвату Харькова будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей российской кампании в Украине. Пока признаков подготовки такой операции войсками агрессора отсутствуют.

По данным российских СМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду на то, что увеличение численности войск позволит российским войскам провести предстоящую наступательную операцию для окружения Харькова.

Источники российского издания "Верстка" сообщили, что мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы и "некомпетентные" резервисты вроде бы будут отправлены на южную границу России для выполнения вспомогательных функций или в качестве пограничных войск в рамках усилий, направленных на освобождение более опытных военнослужащих. в Харьков.

Источник в администрации президента России сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тысячах дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Источник также добавил, что российские военные надеются захватить город, не превратив его в "второй Мариуполь".

Однако ISW в своем отчете отмечает, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

В Институте отмечают, что российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Однако даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол так же сложны, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными.

Российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова. Озвученный план мобилизации 300 тысяч новых военнослужащих может позволить российским войскам высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые российское военное командование считает приоритетными в течение более чем полуторагодовалой кампании в Украине, — говорится в отчете ISW. Поделиться

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и укрепить украинские войска. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от российской наступательной операции вдоль продолжающейся оси Харьков-Луганская область.

ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова, — сообщается в отчете.

Операция по "окружению" Харькова

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов назвал информацию росСМИ о подготовке скрытой мобилизации для окружения Харькова очередной враждебной ИПСО.

В феврале тогдашний начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что формирование мощной группировки россиян для повторного наступления на Харьков не фиксируется.