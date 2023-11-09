Всё очень плохо. Оккупанты показали фото последствий удара по своей базе в Скадовске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Всё очень плохо. Оккупанты показали фото последствий удара по своей базе в Скадовске

Скадовск
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Источник:  Петр Андрющенко

9 ноября в Скадовске раздались взрывы. Местом попадания было здание бывшего колхоза Советская Украина. Среди российских оккупантов есть жертвы.

Последствия взрывов в Скадовске

В сети начали появляться фотографии последствий удара по зданию бывшего колхоза Советская Украина на пересечении Гагарина и Портовой в оккупированном Скадовске.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что у места удара все заблокировано, никого не подпускают.

Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой.

Боевые действия на оккупированной Херсонской области

Институт изучения войны отмечает, что украинские военные переместили несколько бронетехники на левый берег Херсонщины.

Так называемые российские военкоры заявляли, что ВСУ переместили на левый берег Днепра в районе Крынок более 300 военных.

Боевые столкновения отслеживаются около:

  • Крынок,

  • Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра),

  • Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра),

  • Подстепной (17 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра).

Украинские силы предположительно провели начальные атаки силами роты через реку Днепр на левый берег Херсонской области 17 и 18 октября. Сообщения о группировке украинских сил на левом берегу свидетельствуют о том, что российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материально-технические средства на позиции на левом берегу.

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