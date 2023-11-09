Усе дуже погано. Окупанти показали фото наслідків удару по своїй базі у Скадовську

9 листопада у Скадовську пролунали вибухи. Місцем влучання була будівля колишнього колгоспу Радянська Україна. Серед російських окупантів є жертви.

Наслідки вибухів у Скадовську

У мережі почали з’являтися світлини наслідків удару по будівлі колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна та Портової в окупованому Скадовську.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що біля місця удару все заблоковано, нікого не підпускають.

Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не повернуться додому. Поширити

Бойові дії на окупованій Херсонщині

Інститут вивчення війни зазначає, що українські військові перемістили певну кількість бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

Так звані російські воєнкори заявляли, що ЗСУ перемістили на лівий берег Дніпра в районі Кринок понад 300 військових.

Бойові зіткнення відстежуються біля:

Кринок,

Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра),

Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра),

Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).