Что известно об одновременном увольнении всех работников Annapurna Interactive

Отмечается, что к увольнению привел отказ в просьбе президента компании Натана Гэри и его команды к дочери миллиардера Ларри Эллисона Меган выделить подразделение разработчиков видеоигр как отдельную компанию.

Меган Эллисон отказалась от проведения подобных переговоров и спровоцировала Натана Гэри подать в отставку. Вместе с ним желание уволиться выразили все сотрудники компании.

Все 25 членов команды Annapurna Interactive коллективно подали в отставку. Это было одно из самых трудных решений, которые нам когда-либо приходилось принимать, — отметил Гэри. Поделиться

Разработка видеоигр

Это повергло в шок разработчиков, которые сотрудничали с командой Annapurna, ведь под угрозой оказались все текущие проекты.

Annapurna не только финансировала их работу, но отвечала за маркетинг, контроль качества и адаптацию продукции для каждого из рынков.

Новый президент компании уже связался с разработчиками и пообещал, что Annapurna будет выполнять свои контракты, а всех сотрудников просто заменят.

Что известно о разработчике видеоигр Annapurna Interactive

Annapurna Interactive — американский издатель компьютерных игр, основанный в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures.

Целью компании является выпускать «личные, эмоциональные и оригинальные» игры. Среди известных игр, выпущенных компанией — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes и Stray.