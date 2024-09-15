Известная компания-разработчик видеоигр Annapurna Interactive одновременно потеряла всех 25 сотрудников.
Главные тезисы
- 25 сотрудников Annapurna Interactive уволились из-за конфликта с руководством компании.
- Отказ в выделении подразделения как отдельной компании привел к коллективному увольнению.
- Разработчики игр, работавшие с Annapurna, оказались в сложной ситуации из-за потери финансирования и маркетинговой поддержки.
- Новый президент обещает продолжить выполнение контрактов и заменить уволившихся сотрудников.
- Annapurna Interactive известна своими оригинальными проектами, включая What Remains of Edith Finch и Journey.
Что известно об одновременном увольнении всех работников Annapurna Interactive
Отмечается, что к увольнению привел отказ в просьбе президента компании Натана Гэри и его команды к дочери миллиардера Ларри Эллисона Меган выделить подразделение разработчиков видеоигр как отдельную компанию.
Меган Эллисон отказалась от проведения подобных переговоров и спровоцировала Натана Гэри подать в отставку. Вместе с ним желание уволиться выразили все сотрудники компании.
Это повергло в шок разработчиков, которые сотрудничали с командой Annapurna, ведь под угрозой оказались все текущие проекты.
Annapurna не только финансировала их работу, но отвечала за маркетинг, контроль качества и адаптацию продукции для каждого из рынков.
Новый президент компании уже связался с разработчиками и пообещал, что Annapurna будет выполнять свои контракты, а всех сотрудников просто заменят.
Что известно о разработчике видеоигр Annapurna Interactive
Annapurna Interactive — американский издатель компьютерных игр, основанный в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures.
Целью компании является выпускать «личные, эмоциональные и оригинальные» игры. Среди известных игр, выпущенных компанией — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes и Stray.
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