Все работники одновременно уволились из известной компании-разработчика видеоигр
Категория
Технологии
Дата публикации

Все работники одновременно уволились из известной компании-разработчика видеоигр

Разработка видеоигр
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Источник:  Bloomberg

Известная компания-разработчик видеоигр Annapurna Interactive одновременно потеряла всех 25 сотрудников.

Главные тезисы

  • 25 сотрудников Annapurna Interactive уволились из-за конфликта с руководством компании.
  • Отказ в выделении подразделения как отдельной компании привел к коллективному увольнению.
  • Разработчики игр, работавшие с Annapurna, оказались в сложной ситуации из-за потери финансирования и маркетинговой поддержки.
  • Новый президент обещает продолжить выполнение контрактов и заменить уволившихся сотрудников.
  • Annapurna Interactive известна своими оригинальными проектами, включая What Remains of Edith Finch и Journey.

Что известно об одновременном увольнении всех работников Annapurna Interactive

Отмечается, что к увольнению привел отказ в просьбе президента компании Натана Гэри и его команды к дочери миллиардера Ларри Эллисона Меган выделить подразделение разработчиков видеоигр как отдельную компанию.

Меган Эллисон отказалась от проведения подобных переговоров и спровоцировала Натана Гэри подать в отставку. Вместе с ним желание уволиться выразили все сотрудники компании.

Все 25 членов команды Annapurna Interactive коллективно подали в отставку. Это было одно из самых трудных решений, которые нам когда-либо приходилось принимать, — отметил Гэри.

Из известной компании-разработчика видеоигр уволились все работники
Разработка видеоигр

Это повергло в шок разработчиков, которые сотрудничали с командой Annapurna, ведь под угрозой оказались все текущие проекты.

Annapurna не только финансировала их работу, но отвечала за маркетинг, контроль качества и адаптацию продукции для каждого из рынков.

Новый президент компании уже связался с разработчиками и пообещал, что Annapurna будет выполнять свои контракты, а всех сотрудников просто заменят.

Что известно о разработчике видеоигр Annapurna Interactive

Annapurna Interactive — американский издатель компьютерных игр, основанный в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures.

Целью компании является выпускать «личные, эмоциональные и оригинальные» игры. Среди известных игр, выпущенных компанией — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes и Stray.

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