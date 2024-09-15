Усі працівники одночасно звільнились з відомої компанії-розробника відеоігор
Категорія
Технології
Дата публікації

Усі працівники одночасно звільнились з відомої компанії-розробника відеоігор

Розробка відеоігор
Джерело:  Bloomberg

Відома компанія-розробник відеоігор Annapurna Interactive одночасно втратила усіх 25 співробітників. 

Головні тези:

  • Усі 25 співробітників відомої компанії-розробника відеоігор Annapurna Interactive одночасно звільнились через конфлікт із керівництвом компанії.
  • Одне з найважчих рішень для команди Annapurna Interactive викликане відмовою у проханні виділити підрозділ як окрему компанію.
  • Розробники, що співпрацювали з Annapurna, опинились у складній ситуації, оскільки втратили фінансування, маркетингову підтримку та контроль якості від компанії.
  • Новий президент компанії обіцяє продовжувати виконання контрактів з розробниками та замінити усіх співробітників, що вийшли з відставки.
  • Annapurna Interactive це американський видавець відеоігор, відомий своїми особистими, емоційними та оригінальними проєктами, включаючи такі хіти, як What Remains of Edith Finch, Journey, та Outer Wilds.

Що відомо про одночасне звільнення усіх працівників Annapurna Interactive

Зазначається, що до звільнення призвела відмова у проханні президента компанії Натана Гері та його команди до доньки мільярдера Ларрі Еллісона Меган виділити підрозділ розробників відеоігор як окрему компанію.

Меган Еллісон відмовилась від проведення подібних переговорів і спровокувала Натана Гері подати у відставку. Разом з ним бажання звільнитись висловили усі працівники компанії.

Усі 25 членів команди Annapurna Interactive колективно подали у відставку. Це було одне з найважчих рішень, які нам коли-небудь доводилося приймати, — зазначив Гері.

З відомої компанії-розробника відеоігор звільнились всі працівники
Розробка відеоігор

Це шокувало розробників, які співпрацювали з командою Annapurna, адже під загрозою опинились усі поточні проєкти.

Annapurna не лише фінансувала їхню роботу, а й відповідала за маркетинг, контроль якості та адаптацію продукції для кожного з ринків.

Новий президент компанії вже зв'язався з розробниками та пообіцяв, що Annapurna буде виконувати свої контракти, а усіх співробітників просто замінять.

Що відомо про розробника відеоігор Annapurna Interactive

Annapurna Interactive — американський видавець комп'ютерних ігор, заснований 2016 року як підрозділ Annapurna Pictures.

Компанія має на меті випускати «особисті, емоційні та оригінальні» ігри. Серед відомих ігор, випущених компанією — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes та Stray.

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