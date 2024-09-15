Що відомо про одночасне звільнення усіх працівників Annapurna Interactive

Зазначається, що до звільнення призвела відмова у проханні президента компанії Натана Гері та його команди до доньки мільярдера Ларрі Еллісона Меган виділити підрозділ розробників відеоігор як окрему компанію.

Меган Еллісон відмовилась від проведення подібних переговорів і спровокувала Натана Гері подати у відставку. Разом з ним бажання звільнитись висловили усі працівники компанії.

Усі 25 членів команди Annapurna Interactive колективно подали у відставку. Це було одне з найважчих рішень, які нам коли-небудь доводилося приймати, — зазначив Гері. Поширити

Розробка відеоігор

Це шокувало розробників, які співпрацювали з командою Annapurna, адже під загрозою опинились усі поточні проєкти.

Annapurna не лише фінансувала їхню роботу, а й відповідала за маркетинг, контроль якості та адаптацію продукції для кожного з ринків.

Новий президент компанії вже зв'язався з розробниками та пообіцяв, що Annapurna буде виконувати свої контракти, а усіх співробітників просто замінять.

Що відомо про розробника відеоігор Annapurna Interactive

Annapurna Interactive — американський видавець комп'ютерних ігор, заснований 2016 року як підрозділ Annapurna Pictures.

Компанія має на меті випускати «особисті, емоційні та оригінальні» ігри. Серед відомих ігор, випущених компанією — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes та Stray.