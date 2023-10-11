Все согласны. Столтенберг анонсировал членство Украины в НАТО

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг официально заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО.
В НАТО уже приняли решение касательно членства Украины
Йенс Столтенберг выступил с новым публичным заявлением в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По его словам, Украина станет членом Альянса, поскольку это решение по состоянию на сегодняшний день поддерживают абсолютно все члены блока.
Кроме того, он в очередной раз обратил внимание на то, что во время июльского саммита в Вильнюсе страны-члены устранили для Украины требование реализации Плана действий по членству.
Как известно, НАТО создала специальную программу, чтобы сделать украинскую армию полностью взаимосовместимой с ее будущими союзниками.
Также Альянс учредил Совет Украина-НАТО, где все страны вместе с Украиной равны.
НАТО уже разработала план противодействия РФ
Как сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр, во время саммита НАТО в Вильнюсе удалось официально утвердить региональные планы по защите от агрессии РФ и террористических группировок.
Члены блока наконец-то поддержали решение об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч военных, способных провести развертывание в течение месяца.
Роб Бауэр обращает внимание на то, что такое количество военнослужащих должно быть достаточным для НАТО в случае начала "большого конфликта с Россией".
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