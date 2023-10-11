Усі погоджуються. Столтенберг анонсував членство України в НАТО

У НАТО уже ухвалили рішення щодо членства України

Єнс Столтенберг виступив з новою публічною заявою на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

За його словами, Україна стовідсотково приєднається до Альянсу, оскільки це рішення станом на сьогодні підтримують абсолютно усі члени блоку.

Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО, - заявив лідер Альянсу. Поширити

Окрім того, він вкотре звернув увагу на те, що під час липневого саміту у Вільнюсі країни-члени усунули для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства.

Як відомо, також НАТО створив спеціальну програму, щоб зробити українську армію повністю взаємосумісною з її майбутніми союзниками.

Також Альянс заснував Раду Україна-НАТО, де усі країни разом з Україною є рівними учасниками.

Боротьба України - це боротьба НАТО, безпека України - це безпека НАТО, а цінності України - це цінності НАТО… Ми будемо виступати на стороні України стільки, скільки буде потрібно", - вкотре запевнив лідер Альянсу. Поширити

НАТО вже розробив план протидії РФ

Як повідомив очільник Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер, під час саміту НАТО у Вільнюсі вдалося офіційно затвердити регіональні плани щодо захисту від агресії РФ та терористичних угруповань.

Члени блоку нарешті підтримали рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тисяч військових, які здатні провести розгортання протягом місяця.

Роб Бауер звертає увагу на те, що така кількість військовослужбовців має бути достатньою для НАТО у разі початку "великого конфлікту з Росією".