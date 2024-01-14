Всемирный банк назвал наиболее пострадавшую от войны отрасль экономики Украины
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Экономика
Дата публикации

Всемирный банк назвал наиболее пострадавшую от войны отрасль экономики Украины

Металлургия
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Источник:  Экономическая правда

Наиболее пострадавшей отраслью от полномасштабной войны на территории Украины является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.

Украинская экономика понесла значительные потери из-за войны

20% украинского бизнеса напрямую столкнулись с разрушениями, в то время как 70% потеряли доходы.

Об этом известно из отчета Всемирного банка .

Отчет банка построен на опросе и анализе открытых источников.

Падения доходов претерпели 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое по отношению к 2021 году.

В региональном разрезе больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое, в меньшей степени пострадал юг страны, где падения в среднем фиксируют на уровне 60%, в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.

В результате боевых действий примерно 20% предприятий подверглись разрушениям. Как и в случае с доходами, наибольшие разрушения получили восток страны, где примерно 47% предприятий встретились с разрушениями, в меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%, – говорится в отчете.

Наиболее пострадавшей от военных действий является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.

Всемирный Банк также перечисляет перечень проблем, с которыми столкнулся украинский бизнес, кроме непосредственно уничтожения в результате войны:

  • проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;

  • нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;

  • падение спроса;

  • нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;

  • нехватка финансов.

Всемирный банк предсказывает украинской экономике незначительное восстановление после падения в более чем 30% за 2022 год. Рост ВВП в 5% за 2023 год связывают значительными расходами госбюджета.

Госбюджет Украины имеет значительный дефицит

Дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.

Такие оперативные данные сообщило Министерство финансов 2 января со ссылкой на Госказначейство.

В целом за 2023 год доходы госбюджета составляли 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,66 трлн грн. Из них грантовая международная помощь составила 425,4 млрд. грн. (из которых 400,5 млрд. грн. поступило от США).

Кассовые расходы госбюджета за прошлый год превысили 4 трлн грн, в том числе общего фонда – 3,03 трлн грн, или 98% росписи (по сравнению с 93% месяцем ранее).

По данным Минфина, за 2023 год госбюджет был исполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд – 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн грн.

В декабре 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил рекордные 285 млрд грн по сравнению со 145,1 млрд грн в ноябре и 98,4 млрд грн в октябре.

По общему фонду дефицит подскочил до 274,4 млрд грн со 162,5 млрд грн в ноябре и 87,7 млрд грн в октябре.

Минфин отметил, что кассовые расходы госбюджета в декабре также стали рекордными и превысили 548,2 млрд грн по сравнению с 337,9 млрд грн в ноябре и 292,1 млрд грн в октябре.

По общему фонду расходы выросли до 397,7 млрд грн с 286,3 млрд грн в ноябре и 228,1 млрд грн в октябре.

Как отметил Минфин, в декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета незначительно выросли – до 127,1 млрд грн со 121,7 млрд грн в ноябре, что, однако, меньше 139,4 млрд грн в октябре.

При этом грантовая международная помощь США составила 20,5 млрд грн, тогда как в ноябре она отсутствовала, а в октябре составила 42 млрд грн.

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