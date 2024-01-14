Світовий банк назвав найбільш постраждалу від війни галузь економіки України

Найбільш постраждалою галуззю від повномасштабної війни на території України є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Українська економіка зазнала значних втрат через війну

20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи.

Про це відомо зі звіту Світового банку.

Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.

Падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.

В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%, – йдеться у звіті. Поширити

Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Світовий Банк також перераховує перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:

проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;

порушення логістики через бойові дії та блокаду;

падіння попиту;

нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;

нестача фінансів.

Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.

Держбюджет України має значний дефіцит

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.

Такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів 2 січня з посиланням на Держказначейство.

Так, загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду – 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).

За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд – 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

У грудні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив рекордні 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом дефіцит підскочив до 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді та 87,7 млрд грн у жовтні.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в грудні також стали рекордними і перевищили 548,2 млрд грн порівняно з 337,9 млрд грн у листопаді і 292,1 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом видатки зросли до 397,7 млрд грн із 286,3 млрд грн у листопаді та 228,1 млрд грн у жовтні.

Як зазначив Мінфін, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету незначно зросли – до 127,1 млрд грн зі 121,7 млрд грн у листопаді, що, однак, менше за 139,4 млрд грн у жовтні.

При цьому грантова міжнародна допомога США становила 20,5 млрд грн, тоді як у листопаді вона була відсутня, а в жовтні становила 42 млрд грн.