Всемирный банк планирует поддержать украинский бизнес на 500 млн долл

Минэкономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением финансирования проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Всемирный банк поддержит бизнес Украины в 2024 году

500 млн долл. поддержки для украинского бизнеса во время войны планирует предоставить Всемирный банк.

Об этом сообщает Минэкономики.

Хочу поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины во время войны. В этом году они планируют согласовать финансирование программ поддержки украинского бизнеса на 500 млн дол. И это очень актуально для нас, ведь сейчас правительство работает над объединением всех соответствующих программ под единым брендом Made In Ukraine для увеличения их эффективности. Юлия Свириденко Министр экономики Украины

По данным Минэкономики, стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины и возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования "єОселя". Также было обсуждено расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса.

Минэкономики и Всемирный банк обсудили модернизацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и возможность стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

Программа компенсации ставки кредита за счет средств госбюджета

Программа "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Банками-партнерами являются Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Получить кредит за счет бюджета как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли 5898 семей на общую сумму 8,8 млрд грн.