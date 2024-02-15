Всемирный банк планирует поддержать украинский бизнес на 500 млн долл

Минэкономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением финансирования проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.
Всемирный банк поддержит бизнес Украины в 2024 году
500 млн долл. поддержки для украинского бизнеса во время войны планирует предоставить Всемирный банк.
Об этом сообщает Минэкономики.
По данным Минэкономики, стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины и возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования "єОселя". Также было обсуждено расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса.
Минэкономики и Всемирный банк обсудили модернизацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и возможность стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.
Программа компенсации ставки кредита за счет средств госбюджета
Программа "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Банками-партнерами являются Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.
Получить кредит за счет бюджета как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.
С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли 5898 семей на общую сумму 8,8 млрд грн.
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