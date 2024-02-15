Світовий банк планує підтримати український бізнес на 500 млн дол

Мінекономіки України та Світовий банк працюють над залученням фінансування на проєкти підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Світовий банк підтримає бізнес України у 2024 році

500 млн дол підтримки для українського бізнесу під час війни планує надати Світовий банк.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн дол. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності. Юлія Свириденко Міністерка економіки України

За даними Мінекономіки, сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України та можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування "єОселя". Також було обговорено розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Мінекономіки та Світовий банк обговорили модернізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%" та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

Програма компенсації ставки кредиту за рахунок коштів держбюджету

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Банками-партнерами є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Отримати кредит за рахунок бюджету як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли 5898 родин на загальну суму 8,8 млрд грн.