Вскоре. Тысячи автономных транспортных средств с ИИ появятся в армии США

Искусственный интеллект играет все большую роль в военных операциях США. Теперь Пентагон намерен развернуть тысячи автономных транспортных средств, чтобы не отставать от Китая.
Пентагон готовит революцию ИИ в армии
Министерство обороны США планирует развернуть тысячи автономных транспортных средств с искусственным интеллектом к 2026 году
Об этом сообщает Associated Press.
Искусственный интеллект играет все большую роль в военных операциях США, помогая ведению боевых действий и разведке. Теперь Пентагон намерен развернуть тысячи автономных транспортных средств, чтобы не отставать от Китая. Эта инициатива, известная как Replicator, направлена на ускорение процесса использования искусственного интеллекта в американской военной сфере.
Благодаря искусственному интеллекту, автономные устройства могут прогнозировать техническое обслуживание самолетов ВВС, а также помогать отслеживать вражеские силы. Из-за быстроты обработки данных и улучшения межмашинной коммуникации прогресс в этой области приведет к тому, что люди будут играть роль надзирателей.
План Replicator обусловлен потребностью США в внедрении разработок искусственного интеллекта, ставших результатом последних прорывов в области машинного обучения.
В портфеле Пентагона насчитывается более 800 проектов с искусственным интеллектом, многие из которых находятся в стадии тестирования. Эти технологии помогают получать информацию и повышать эффективность военных операций.
Одним из направлений, где искусственный интеллект понадобится, есть космос – новый предел военной конкуренции. Китай намерен использовать искусственный интеллект, включая спутники, для выявления потенциальной угрозы. США тоже старается не отставать и уже применяет автономные технологии, помогающие отслеживать объекты в космосе.
Replicator может ускорить принятие важных решений по использованию полностью автономного летального оружия, которое будет массово разворачиваться в массивные рои дронов.
Однако пока неясно, проводит ли Пентагон обязательную оценку таких систем в соответствии с директивами 2012 года. Официальные лица утверждают, что человек всегда будет контролировать ситуацию, но прогресс в искусственном интеллекте неизбежно заставит людей выступать в роли надзирателей.
Декларация об угрозе ИИ
Двадцать восемь правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности ИИ, организованного правительством Британии.
Страны договорились о совместной работе над исследованиями безопасности ИИ, даже несмотря на признаки того, что США и Великобритания конкурируют за лидерство в разработке новых правил.
Британский премьер Риши Сунак приветствовал эту декларацию, назвав ее "совершенно невероятной".
В декларации говорится, что искусственный интеллект открыл большие возможности для людей во многих областях жизни: в обустройстве жилья, трудоустройстве, транспорте, образовании, здравоохранении, правосудии. Но в этих же областях он создает и значительные риски.
Многие риски, связанные с ИИ, международны, поэтому их лучше всего решать в международном сотрудничестве. Страны, международные форумы, компании, гражданское общество и учёные должны работать вместе.
Программа по преодолению рисков ИИ, согласно декларации, будет сосредоточена на:
выявление рисков безопасности ИИ, вызывающих общую обеспокоенность;
разработка в государствах-подписантах соответствующей политики по обеспечению безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-