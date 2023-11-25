Вскоре. Тысячи автономных транспортных средств с ИИ появятся в армии США
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Технологии
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Вскоре. Тысячи автономных транспортных средств с ИИ появятся в армии США

ИИ
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Источник:  Associated Press

Искусственный интеллект играет все большую роль в военных операциях США. Теперь Пентагон намерен развернуть тысячи автономных транспортных средств, чтобы не отставать от Китая.

Пентагон готовит революцию ИИ в армии

Министерство обороны США планирует развернуть тысячи автономных транспортных средств с искусственным интеллектом к 2026 году

Об этом сообщает Associated Press.

Искусственный интеллект играет все большую роль в военных операциях США, помогая ведению боевых действий и разведке. Теперь Пентагон намерен развернуть тысячи автономных транспортных средств, чтобы не отставать от Китая. Эта инициатива, известная как Replicator, направлена на ускорение процесса использования искусственного интеллекта в американской военной сфере.

Благодаря искусственному интеллекту, автономные устройства могут прогнозировать техническое обслуживание самолетов ВВС, а также помогать отслеживать вражеские силы. Из-за быстроты обработки данных и улучшения межмашинной коммуникации прогресс в этой области приведет к тому, что люди будут играть роль надзирателей.

План Replicator обусловлен потребностью США в внедрении разработок искусственного интеллекта, ставших результатом последних прорывов в области машинного обучения.

Министерство обороны борется за внедрение разработок ИИ, ставших результатом последнего прорыва в области машинного обучения, – сказал Грегори Аллен, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам ИИ, работающий сейчас в аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований.

В портфеле Пентагона насчитывается более 800 проектов с искусственным интеллектом, многие из которых находятся в стадии тестирования. Эти технологии помогают получать информацию и повышать эффективность военных операций.

Одним из направлений, где искусственный интеллект понадобится, есть космос – новый предел военной конкуренции. Китай намерен использовать искусственный интеллект, включая спутники, для выявления потенциальной угрозы. США тоже старается не отставать и уже применяет автономные технологии, помогающие отслеживать объекты в космосе.

Replicator может ускорить принятие важных решений по использованию полностью автономного летального оружия, которое будет массово разворачиваться в массивные рои дронов.

Однако пока неясно, проводит ли Пентагон обязательную оценку таких систем в соответствии с директивами 2012 года. Официальные лица утверждают, что человек всегда будет контролировать ситуацию, но прогресс в искусственном интеллекте неизбежно заставит людей выступать в роли надзирателей.

Декларация об угрозе ИИ

Двадцать восемь правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности ИИ, организованного правительством Британии.

Страны договорились о совместной работе над исследованиями безопасности ИИ, даже несмотря на признаки того, что США и Великобритания конкурируют за лидерство в разработке новых правил.

Британский премьер Риши Сунак приветствовал эту декларацию, назвав ее "совершенно невероятной".

В декларации говорится, что искусственный интеллект открыл большие возможности для людей во многих областях жизни: в обустройстве жилья, трудоустройстве, транспорте, образовании, здравоохранении, правосудии. Но в этих же областях он создает и значительные риски.

Значительные риски могут возникнуть из-за потенциального умышленного неправильного использования или непреднамеренных проблем контроля. Эти проблемы частично связаны с тем, что возможности [ИИ] не полностью изучены, поэтому трудно предугадать. Мы особенно озабочены такими рисками в таких сферах, как кибербезопасность, биотехнологии (...), могут усилить риск дезинформации, — говорится в документе.

Многие риски, связанные с ИИ, международны, поэтому их лучше всего решать в международном сотрудничестве. Страны, международные форумы, компании, гражданское общество и учёные должны работать вместе.

Программа по преодолению рисков ИИ, согласно декларации, будет сосредоточена на:

  • выявление рисков безопасности ИИ, вызывающих общую обеспокоенность;

  • разработка в государствах-подписантах соответствующей политики по обеспечению безопасности.

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