Незабаром. Тисячі автономних транспортних засобів з ШІ з'являться в армії США

Штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль у військових операціях США. Тепер Пентагон планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів, щоб не відставати від Китаю.

Пентагон готує революцію ШІ в армії

Міністерство оборони США планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів зі штучним інтелектом до 2026 року

Про це повідомляє Associated Press.

Штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль у військових операціях США, допомагаючи веденню бойових дій та розвідці. Тепер Пентагон планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів, щоб не відставати від Китаю. Ця ініціатива, відома як Replicator, спрямована на прискорення процесу використання штучного інтелекту в американській військовій сфері.

Завдяки штучному інтелекту автономні пристрої можуть прогнозувати технічне обслуговування літаків ВПС, а також допомагати відстежувати ворожі сили. Через швидкість обробки даних та покращення міжмашинної комунікації, прогрес у цій галузі приведе до того, що люди будуть відігравати роль наглядачів.

План Replicator зумовлений потребою США у впровадженні розробок штучного інтелекту, які стали результатом останніх проривів у галузі машинного навчання.

Міністерство оборони бореться за впровадження розробок ШІ, що стали результатом останнього прориву в галузі машинного навчання, – сказав Грегорі Аллен, колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань ШІ, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Поширити

У портфелі Пентагону налічується понад 800 проєктів зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищувати ефективність ведення військових операцій.

Одним з напрямків, де штучний інтелект знадобиться, є космос – нова межа військової конкуренції. Китай планує використовувати штучний інтелект, включаючи супутники, для виявлення потенційної загрози. США теж прагне не відставати і вже застосовує автономні технології, що допомагають відстежувати об'єкти у космосі.

Replicator може пришвидшити прийняття важливих рішень з використання повністю автономної летальної зброї, яка буде масово розгортатись в масивні рої дронів.

Однак, поки неясно, чи проводить Пентагон обов'язкову оцінку таких систем відповідно до директив 2012 року. Офіційні особи стверджують, що людина завжди буде контролювати ситуацію, але прогрес у галузі штучного інтелекту неминуче змусить людей виступати в ролі наглядачів.

Декларація про загрозу ШІ

Двадцять вісім урядів підписали так звану декларацію Блетчлі в перший день саміту з безпеки ШІ, організованого урядом Британії.

Країни домовилися про спільну роботу над дослідженнями безпеки ШІ, навіть незважаючи на ознаки того, що США і Британія конкурують за лідерство в розробці нових правил.

Британський прем’єр Ріші Сунак привітав цю декларацію, назвавши її "абсолютно неймовірною".

У декларації ідеться, що штучний інтелект відкрив великі можливості для людей у багатьох сферах життя: в облаштуванні помешкань, працевлаштуванні, транспорті, освіті, охороні здоров’я, правосудді. Але в цих же сферах він створює і значні ризики.

Значні ризики можуть виникнути через потенційне навмисне неправильне використання або ненавмисні проблеми контролю. Ці проблеми частково пов’язані з тим, що можливості [ШІ] не повністю вивчені, тож їх важко передбачити. Ми особливо стурбовані такими ризиками в таких сферах, як кібербезпека, біотехнології (...), можуть посилити ризик дезінформації, — написано в документі. Поширити

Багато ризиків, пов’язаних із ШІ, є міжнародними, тому їх найкраще вирішувати у міжнародній співпраці. Країни, міжнародні форуми, компанії, громадянське суспільство та науковці повинні працювати разом.

Програма щодо подолання ризиків ШІ, згідно з декларацією, буде зосереджена на: