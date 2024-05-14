По словам западных аналитиков, беспилотники становятся все большей угрозой в развязанной Россией преступной войне против Украины не только для тяжелой техники и танков, но и для более скоростной техники.

Как ВСУ и российские оккупанты пытаются защитить технику от атак БпЛА

Ударные беспилотники, такие как FPV или баражирующие боеприпасы обеспечивают возможности вне зоны прямой видимости, что позволяет оператору следить за танками в их скрытых местах стоянки или отправления и наносить по ним удары 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Эти системы также могут преследовать и наносить удары по движущимся танкам в их самые уязвимые места, особенно в заднюю часть двигателя, — объясняет научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Center for European Policy Analysis Федерико Борсари. Поделиться

Отмечается, что угроза атак дронами стала настолько серьезной, что США потребовали от Украины прекратить использование полученных танков Abrams на передовой, пока не будет выработана новая тактика защиты от БпЛА.

По словам аналитика американского центра Center for Naval Analyses Сэмюэла Бендетта, танки, обычно используемые как ключевой элемент прорыва, оказались особенно уязвимы перед БпЛА.

Как российские оккупанты защищают собственные танки от атак дронов

Авторы материала подчеркивают, что оккупационная армия РФ также работает над защитой от атак дронов.

В частности, за последние два месяца на фронте в Украине были замечены вражеские танки с необычной броней.

Речь идет, в частности, об импровизированных металлических крышах, покрытых металлическими решетками.

Украинские СМИ прозвали танки с такими сооружениями "танками-черепахами".

А российские телеграмм-аккаунты "величают" свое изобретение "Царь-мангалами".

Такая защита предполагает, что выпущенные дроном боеприпасы взорвутся раньше времени, предотвратив вероятность пробития корпуса танка.

В случае с "танками-черепахами" дополнительная деревянная броня и металлические пластины, установленные для создания полноценного металлического панциря, полностью закрывающего три стороны и верхнюю часть танка, делают невозможным поворот башни и значительно ограничивают обзор машины, — подчеркнул Федерико Борсари. Поделиться

При этом обе стороны активно используют различные средства РЭБ, включая установку многочастотных глушилок на крыше танков.

Это позволяет нарушать или глушить радиочастоты вражеских дронов.

Хотя многие аналитики считают радиоэлектронную борьбу перспективной защитой от малых беспилотников, Борсари говорит, что Украина и Россия также пробуют "новые обходные пути".