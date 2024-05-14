По словам западных аналитиков, беспилотники становятся все большей угрозой в развязанной Россией преступной войне против Украины не только для тяжелой техники и танков, но и для более скоростной техники.
Как ВСУ и российские оккупанты пытаются защитить технику от атак БпЛА
Отмечается, что угроза атак дронами стала настолько серьезной, что США потребовали от Украины прекратить использование полученных танков Abrams на передовой, пока не будет выработана новая тактика защиты от БпЛА.
По словам аналитика американского центра Center for Naval Analyses Сэмюэла Бендетта, танки, обычно используемые как ключевой элемент прорыва, оказались особенно уязвимы перед БпЛА.
Как российские оккупанты защищают собственные танки от атак дронов
Авторы материала подчеркивают, что оккупационная армия РФ также работает над защитой от атак дронов.
В частности, за последние два месяца на фронте в Украине были замечены вражеские танки с необычной броней.
Речь идет, в частности, об импровизированных металлических крышах, покрытых металлическими решетками.
Украинские СМИ прозвали танки с такими сооружениями "танками-черепахами".
А российские телеграмм-аккаунты "величают" свое изобретение "Царь-мангалами".
Такая защита предполагает, что выпущенные дроном боеприпасы взорвутся раньше времени, предотвратив вероятность пробития корпуса танка.
При этом обе стороны активно используют различные средства РЭБ, включая установку многочастотных глушилок на крыше танков.
Это позволяет нарушать или глушить радиочастоты вражеских дронов.
Хотя многие аналитики считают радиоэлектронную борьбу перспективной защитой от малых беспилотников, Борсари говорит, что Украина и Россия также пробуют "новые обходные пути".
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