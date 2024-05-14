За словами західних аналітиків, безпілотники стають дедалі більшою загрозою у розв'язаній Росією злочинній війні проти України не тільки для важкої техніки та танків, а й для більш швидкісної техніки.

Як ЗСУ та російські окупанти намагаються захистити техніку від атак БпЛА

Ударні безпілотники, такі як FPV або боєприпаси, що баражують, забезпечують можливості поза зоною прямої видимості, що дає змогу оператору стежити за танками в їхніх прихованих місцях стоянки або відправлення та завдавати по них ударів 24 години на добу 7 днів на тиждень. Ці системи також можуть переслідувати і завдавати ударів по танках, що рухаються, в їхні найуразливіші місця, особливо в задню частину двигуна, — пояснює науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Center for European Policy Analysis Федеріко Борсарі. Поширити

Зазначається, що загроза атак дронами стала настільки серйозною, що США почали вимагати від України припинити використання отриманих танків Abrams на передовій, доки не буде вироблену нову тактику захисту від БпЛА.

За словами аналітика американського центру Center for Naval Analyses Семюела Бендетта, танки, які зазвичай використовуються як ключовий елемент прориву, виявились особливо уразливими перед БпЛА.

Як російські окупанти захищають власні танки від атак дронів

Автори матеріалу підкреслюють, що окупаційна армія РФ також працює над захистом від атак дронів.

Зокрема, протягом останніх двох місяців на фронті в Україні були помічені ворожі танки із незвичайною бронею.

Йдеться, зокрема, про імпровізовані металеві дахи, вкриті металевими решітками.

Українські ЗМІ прозвали танки із такими спорудами “танками-черепахами”.

А російські телеграм-акаунти "величають" свій винахід "Цар-мангалами".

Такий захист передбачає, що випущені дроном боєприпаси вибухнуть завчасно, запобігши ймовірності пробиття корпусу танка.

У випадку з "танками-черепахами" додаткова дерев'яна броня та металеві пластини, встановлені для створення повноцінного металевого панцира, що повністю закриває три сторони та верхню частину танка, унеможливлюють поворот вежі та значно обмежують оглядовість машини, — підкреслив Федеріко Борсарі. Поширити

При цьому обидві сторони активно використовують різноманітні засоби РЕБ, включаючи встановлення багаточастотних глушилок на даху танків.

Це дозволяє порушувати або глушити радіочастоти ворожих дронів.

Хоча багато аналітиків вважають радіоелектронну боротьбу найперспективнішим захистом від малих безпілотників, Борсарі каже, що Україна і Росія також пробують "нові обхідні шляхи".