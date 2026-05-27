Об этом сообщил 14-й армейский корпус ВСУ.

Военные заявили, что «надежно держат определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике».

Все заявления оккупационных пабликов об «обстрелах собственных подразделений», «успешных штурмах» и «ближних боях» являются вымышленными элементами информационной кампании, которая имеет целью скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную «победу в кредит». Село Гранив находится под контролем Вооруженных сил Украины, — подчеркнули в 14-м армейском корпусе и призвали граждан доверять исключительно официальным источникам информации, не потреблять и не распространять вражеские фейки. ВСУ контролируют село Гранов.