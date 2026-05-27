ВСУ опровергли фейк РФ насчет оккупации села Гранив в Харьковской области
Вооруженные силы Украины опровергли информацию о якобы захвате российскими войсками села Гранив Дергачевской общины Харьковской области.

Главные тезисы

  • 14-й армейский корпус ВСУ подтвердил контроль над селом Гранов и отрицает акты оккупации со стороны РФ.
  • ВСУ эффективно отражают наступательные действия противника и наносят ему значительные потери.

ВСУ контролируют село Гранив, несмотря на российские лживые заявления

Об этом сообщил 14-й армейский корпус ВСУ.

Враг продолжает хилые попытки информационных акций, распространяя очередную порцию лжи. Сообщение российских ресурсов о якобы захвате села Гранив Дергачевской общины Харьковской области военнослужащими ВС РФ и «уничтожении» подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствует действительности.

Военные заявили, что «надежно держат определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике».

Все заявления оккупационных пабликов об «обстрелах собственных подразделений», «успешных штурмах» и «ближних боях» являются вымышленными элементами информационной кампании, которая имеет целью скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную «победу в кредит». Село Гранив находится под контролем Вооруженных сил Украины, — подчеркнули в 14-м армейском корпусе и призвали граждан доверять исключительно официальным источникам информации, не потреблять и не распространять вражеские фейки. ВСУ контролируют село Гранов.

