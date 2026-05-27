ЗСУ спростували фейк РФ щодо окупації села Гранів на Харківщині

Про це повідомив 14-й армійський корпус ЗСУ.

Військові заявили, що «надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці».

Всі заяви окупаційних пабліків про «обстріли власних підрозділів», «успішні штурми» та «ближні бої» є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову «перемогу в кредит». Село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України, — підкреслили в 14-му армійському корпусі і закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не споживати та не поширювати ворожі фейки.ЗСУ контролюють село Гранів.