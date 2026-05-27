ЗСУ спростували фейк РФ щодо окупації села Гранів на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ спростували фейк РФ щодо окупації села Гранів на Харківщині

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Збройні сили України спростували інформацію про нібито захоплення російськими військами села Гранів Дергачівської громади Харківської області.

Головні тези:

  • ЗСУ оприлюднили опроверження інформації щодо захоплення села Гранів Російською Федерацією.
  • 14-й армійський корпус підтвердив контроль над селом Гранів та негативну дії російських військ.

ЗСУ контролюють село Гранів попри російські брехливі заяви

Про це повідомив 14-й армійський корпус ЗСУ.

Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями ЗС РФ та «знищення» підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності.

Військові заявили, що «надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці».

Всі заяви окупаційних пабліків про «обстріли власних підрозділів», «успішні штурми» та «ближні бої» є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову «перемогу в кредит». Село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України, — підкреслили в 14-му армійському корпусі і закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не споживати та не поширювати ворожі фейки.ЗСУ контролюють село Гранів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює фейк про "падіння 304 українських дронів" у країнах Балтії
Центр протидії дезінформації
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Дезінформація для Росії". Оборонна компанія TechEx спростувала фейк щодо витоку даних
фейк
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія продовжує поширювати фейки про "секретні американські біолабораторії" в Україні
Центр протидії дезінформації
фейк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?