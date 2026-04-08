"Дезінформація для Росії". Оборонна компанія TechEx спростувала фейк щодо витоку даних
Категорія
Україна
Дата публікації

фейк
Read in English
Джерело:  24 канал

Оборонна компанія TechEx спростувала фейк про нібито "масштабний злив даних", які поширюють російські ресурси. У компанії заявили, що йдеться не про витік, а про контрольовану контррозвідувальну операцію з дезінформацією.

Головні тези:

  • TechEx спростовує фейк щодо масштабного витоку секретних даних, називаючи його контрольованою контррозвідувальною операцією з дезінформацією.
  • Компанія зазначає, що ніякого реального зливу даних не було, а розповсюджена інформація є спеціально створеною дезінформацією для захисту виробничих процесів.

TechEx спростувала фейк щодо масштабного “зливу” секретних даних

Оборонна компанія TechEx оприлюднила заяву, в якій спростувала інформацію про нібито масштабний витік даних. У компанії наголосили, що поширені у ворожих пабліках матеріали не відповідають дійсності. За словами TechEx, жодного реального "зливу" не було.

У виробника дронів стверджують, що інформація, яка нині подається як нібито викрадені дані компанії, насправді була контрольовано доступною ворогу в межах контррозвідувальних заходів, про які TechEx повідомляла раніше.

У компанії заявили, що в результаті тієї операції противник певний час мав доступ не до справжніх даних підприємства, а до спеціально сформованого масиву дезінформації. За задумом, це мало захистити діяльність компанії, її виробничі процеси та технічну інформацію.

Заява TechEx

TechEx також повідомила, що після оприлюднення інформації про виявлення "прослушки" в офісі підприємство та його працівники стали об’єктом нової атаки. Мовиться про спроби кібервтручань в інфраструктуру, атаки на сервери та погрози співробітникам.

У заяві компанії зазначається, що до атаки можуть бути причетні не лише зовнішні виконавці, а й окремі особи на території України. У TechEx стверджують, що зафіксували ознаки використання інфраструктури так званих колцентрів і участі людей, які могли виконувати роль посередників, передавачів інформації та координаторів окремих дій проти підприємства.

Компанія заявила, що вже передала зібрані матеріали, технічні дані та інші відомості компетентним органам. Розслідування триває, а відповідні процесуальні та оперативні заходи вже здійснюються.

У TechEx також наголосили, що розуміють, хто, якими методами і кого намагається залучати для тиску на компанію.

На думку підприємства, мета цих дій – дестабілізувати роботу оборонного виробника, послабити команду психологічно та зірвати постачання дронів і перехоплювачів для війська. Попри атаку, у компанії заявляють, що ключові системи працюють, внутрішні процедури безпеки посилені, а TechEx продовжує роботу у штатному режимі.

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Міністерство оборони України
Дрон на оптоволокні TechEx
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Центр протидії дезінформації
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?