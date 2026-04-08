"Дезінформація для Росії". Оборонна компанія TechEx спростувала фейк щодо витоку даних

Оборонна компанія TechEx спростувала фейк про нібито "масштабний злив даних", які поширюють російські ресурси. У компанії заявили, що йдеться не про витік, а про контрольовану контррозвідувальну операцію з дезінформацією.
Головні тези:
- TechEx спростовує фейк щодо масштабного витоку секретних даних, називаючи його контрольованою контррозвідувальною операцією з дезінформацією.
- Компанія зазначає, що ніякого реального зливу даних не було, а розповсюджена інформація є спеціально створеною дезінформацією для захисту виробничих процесів.
Оборонна компанія TechEx оприлюднила заяву, в якій спростувала інформацію про нібито масштабний витік даних. У компанії наголосили, що поширені у ворожих пабліках матеріали не відповідають дійсності. За словами TechEx, жодного реального "зливу" не було.
У виробника дронів стверджують, що інформація, яка нині подається як нібито викрадені дані компанії, насправді була контрольовано доступною ворогу в межах контррозвідувальних заходів, про які TechEx повідомляла раніше.
У компанії заявили, що в результаті тієї операції противник певний час мав доступ не до справжніх даних підприємства, а до спеціально сформованого масиву дезінформації. За задумом, це мало захистити діяльність компанії, її виробничі процеси та технічну інформацію.
TechEx також повідомила, що після оприлюднення інформації про виявлення "прослушки" в офісі підприємство та його працівники стали об’єктом нової атаки. Мовиться про спроби кібервтручань в інфраструктуру, атаки на сервери та погрози співробітникам.
Компанія заявила, що вже передала зібрані матеріали, технічні дані та інші відомості компетентним органам. Розслідування триває, а відповідні процесуальні та оперативні заходи вже здійснюються.
У TechEx також наголосили, що розуміють, хто, якими методами і кого намагається залучати для тиску на компанію.
На думку підприємства, мета цих дій – дестабілізувати роботу оборонного виробника, послабити команду психологічно та зірвати постачання дронів і перехоплювачів для війська. Попри атаку, у компанії заявляють, що ключові системи працюють, внутрішні процедури безпеки посилені, а TechEx продовжує роботу у штатному режимі.
