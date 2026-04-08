"Дезінформація для Росії". Оборонна компанія TechEx спростувала фейк щодо витоку даних

Оборонна компанія TechEx спростувала фейк про нібито "масштабний злив даних", які поширюють російські ресурси. У компанії заявили, що йдеться не про витік, а про контрольовану контррозвідувальну операцію з дезінформацією.

TechEx спростувала фейк щодо масштабного “зливу” секретних даних

Оборонна компанія TechEx оприлюднила заяву, в якій спростувала інформацію про нібито масштабний витік даних. У компанії наголосили, що поширені у ворожих пабліках матеріали не відповідають дійсності. За словами TechEx, жодного реального "зливу" не було.

У виробника дронів стверджують, що інформація, яка нині подається як нібито викрадені дані компанії, насправді була контрольовано доступною ворогу в межах контррозвідувальних заходів, про які TechEx повідомляла раніше.

У компанії заявили, що в результаті тієї операції противник певний час мав доступ не до справжніх даних підприємства, а до спеціально сформованого масиву дезінформації. За задумом, це мало захистити діяльність компанії, її виробничі процеси та технічну інформацію.

Заява TechEx

TechEx також повідомила, що після оприлюднення інформації про виявлення "прослушки" в офісі підприємство та його працівники стали об’єктом нової атаки. Мовиться про спроби кібервтручань в інфраструктуру, атаки на сервери та погрози співробітникам.

У заяві компанії зазначається, що до атаки можуть бути причетні не лише зовнішні виконавці, а й окремі особи на території України. У TechEx стверджують, що зафіксували ознаки використання інфраструктури так званих колцентрів і участі людей, які могли виконувати роль посередників, передавачів інформації та координаторів окремих дій проти підприємства.

Компанія заявила, що вже передала зібрані матеріали, технічні дані та інші відомості компетентним органам. Розслідування триває, а відповідні процесуальні та оперативні заходи вже здійснюються.

У TechEx також наголосили, що розуміють, хто, якими методами і кого намагається залучати для тиску на компанію.