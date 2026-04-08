"Дезинформация для России". Оборонная компания TechEx опровергла фейк насчет утечки данных

Оборонная компания TechEx опровергла фейк о якобы "масштабном сливе данных", распространяемых российскими ресурсами. В компании заявили, что речь идет не об утечке, а о контролируемой контрразведывательной операции с дезинформацией.

Оборонная компания TechEx обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы масштабной утечке данных. В компании подчеркнули, что распространенные во вражеских пабликах материалы не соответствуют действительности. По словам TechEx, никакого реального "ливня" не было.

У производителя дронов утверждают, что информация, которая в настоящее время подается как якобы похищенные данные компании, на самом деле была контролируема доступной врагу в рамках контрразведывательных мер, о которых TechEx сообщала ранее.

В компании заявили, что в результате этой операции противник некоторое время имел доступ не к настоящим данным предприятия, а к специально сформированному массиву дезинформации. По замыслу это должно было защитить деятельность компании, ее производственные процессы и техническую информацию.

Заявление TechEx

TechEx также сообщила, что после обнародования информации об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие и его работники стали объектом новой атаки. Речь идет о попытках кибервмешательств в инфраструктуру, атаки на серверы и угрозы сотрудникам.

В заявлении компании говорится, что к атаке могут быть причастны не только внешние исполнители, но и отдельные лица на территории Украины. В TechEx говорят, что зафиксировали признаки использования инфраструктуры так называемых колцентров и роли людей, которые могли делать роль посредников, передатчиков информации и координаторов отдельных действий против компании.

Компания заявила, что уже передала собранные материалы, технические данные и другие сведения компетентным органам. Расследование продолжается, а соответствующие процессуальные и оперативные мероприятия осуществляются.

В TechEx также отметили, что понимают кто, какими методами и кого пытается привлекать для давления на компанию.