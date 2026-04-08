"Дезинформация для России". Оборонная компания TechEx опровергла фейк насчет утечки данных
Категория
Украина
Дата публикации

"Дезинформация для России". Оборонная компания TechEx опровергла фейк насчет утечки данных

TechEx
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

Оборонная компания TechEx опровергла фейк о якобы "масштабном сливе данных", распространяемых российскими ресурсами. В компании заявили, что речь идет не об утечке, а о контролируемой контрразведывательной операции с дезинформацией.

Главные тезисы

  • TechEx опровергла фейк о масштабной утечке данных, называя ее контрразведывательной операцией с дезинформацией.
  • Компания сообщила, что никакого реального слива данных не произошло, а распространенная информация была специально созданной дезинформацией.

TechEx опровергла фейк насчет масштабного "слива" секретных данных

Оборонная компания TechEx обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы масштабной утечке данных. В компании подчеркнули, что распространенные во вражеских пабликах материалы не соответствуют действительности. По словам TechEx, никакого реального "ливня" не было.

У производителя дронов утверждают, что информация, которая в настоящее время подается как якобы похищенные данные компании, на самом деле была контролируема доступной врагу в рамках контрразведывательных мер, о которых TechEx сообщала ранее.

В компании заявили, что в результате этой операции противник некоторое время имел доступ не к настоящим данным предприятия, а к специально сформированному массиву дезинформации. По замыслу это должно было защитить деятельность компании, ее производственные процессы и техническую информацию.

Заявление TechEx

TechEx также сообщила, что после обнародования информации об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие и его работники стали объектом новой атаки. Речь идет о попытках кибервмешательств в инфраструктуру, атаки на серверы и угрозы сотрудникам.

В заявлении компании говорится, что к атаке могут быть причастны не только внешние исполнители, но и отдельные лица на территории Украины. В TechEx говорят, что зафиксировали признаки использования инфраструктуры так называемых колцентров и роли людей, которые могли делать роль посредников, передатчиков информации и координаторов отдельных действий против компании.

Компания заявила, что уже передала собранные материалы, технические данные и другие сведения компетентным органам. Расследование продолжается, а соответствующие процессуальные и оперативные мероприятия осуществляются.

В TechEx также отметили, что понимают кто, какими методами и кого пытается привлекать для давления на компанию.

По мнению предприятия, цель этих действий — дестабилизировать работу оборонного производителя, ослабить команду психологически и сорвать поставки дронов и перехватчиков для войск. Несмотря на атаку, в компании заявляют, что ключевые системы работают, внутренние процедуры безопасности ужесточены, а TechEx продолжает работу в штатном режиме.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?