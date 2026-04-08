"Дезинформация для России". Оборонная компания TechEx опровергла фейк насчет утечки данных

Оборонная компания TechEx опровергла фейк о якобы "масштабном сливе данных", распространяемых российскими ресурсами. В компании заявили, что речь идет не об утечке, а о контролируемой контрразведывательной операции с дезинформацией.
Главные тезисы
- TechEx опровергла фейк о масштабной утечке данных, называя ее контрразведывательной операцией с дезинформацией.
- Компания сообщила, что никакого реального слива данных не произошло, а распространенная информация была специально созданной дезинформацией.
TechEx опровергла фейк насчет масштабного "слива" секретных данных
Оборонная компания TechEx обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о якобы масштабной утечке данных. В компании подчеркнули, что распространенные во вражеских пабликах материалы не соответствуют действительности. По словам TechEx, никакого реального "ливня" не было.
У производителя дронов утверждают, что информация, которая в настоящее время подается как якобы похищенные данные компании, на самом деле была контролируема доступной врагу в рамках контрразведывательных мер, о которых TechEx сообщала ранее.
В компании заявили, что в результате этой операции противник некоторое время имел доступ не к настоящим данным предприятия, а к специально сформированному массиву дезинформации. По замыслу это должно было защитить деятельность компании, ее производственные процессы и техническую информацию.
TechEx также сообщила, что после обнародования информации об обнаружении "прослушки" в офисе предприятие и его работники стали объектом новой атаки. Речь идет о попытках кибервмешательств в инфраструктуру, атаки на серверы и угрозы сотрудникам.
Компания заявила, что уже передала собранные материалы, технические данные и другие сведения компетентным органам. Расследование продолжается, а соответствующие процессуальные и оперативные мероприятия осуществляются.
В TechEx также отметили, что понимают кто, какими методами и кого пытается привлекать для давления на компанию.
По мнению предприятия, цель этих действий — дестабилизировать работу оборонного производителя, ослабить команду психологически и сорвать поставки дронов и перехватчиков для войск. Несмотря на атаку, в компании заявляют, что ключевые системы работают, внутренние процедуры безопасности ужесточены, а TechEx продолжает работу в штатном режиме.
Больше по теме
