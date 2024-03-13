ВСУ отразили 19 атак армии РФ на Новопавловском направлении

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении фронта в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 13.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вольное, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия на позиции наших защитников. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Садовое, Николаевка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета Х-31.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.