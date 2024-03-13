ЗСУ відбили 19 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку фронту в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 13.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.