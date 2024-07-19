ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД" — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД" — фото

Минобороны Украины
ВСУ получат украинский медицинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"
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ВСУ Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства "Казак-5МЕД".

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы получат новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства Козак-5МЕД.
  • Козак-5МЕД предназначен для эвакуации раненых военнослужащих с поля боя и имеет высокий уровень защиты.
  • Термит и беспилотники становятся составной частью активно развивающихся оборонных технологий, используемых в современных боевых условиях.
  • Сочетание беспилотников и термита представляет собой мощную комбинацию, направленную на точное поражение целей и уничтожение враждебных объектов.
  • Украина активно внедряет новые оборонные технологии для повышения эффективности военных операций и безопасности воинов на передовой.

МО показало новый отечественный эвакуационный бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"

Транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

"Казак-5МЕД" создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Согласно сообщению, бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля обладает усиленной защитой, выдерживающей подрыв мощностью, эквивалентной 6 кг тротила.

На фронте в Украине набирает обороты "горячее оружие"

Военные отмечают, что на фронте постоянно должны происходить изменения и усовершенствования, и нельзя выпасть "с трендов" и не следить за обновлениями у врага, потому что это дает ему преимущество. Украина активно разрабатывает оборонные технологии.

В частности, на днях издание Forbes опубликовало материал, в котором сообщалось, что украинские военные начали использовать на поле боя термит, способный прожечь металл. Подходящими боеприпасами оснащаются небольшие дроны, точно бьющие в цель.

Отмечалось, что в отличие от других типов оружия, термит должен находиться очень близко к цели. Именно поэтому термитные гранаты AN-M14 армии США больше относятся к классу средств разрушения, чем к оружию, и используются для повреждения, обездвижения или уничтожения транспортных средств, систем вооружения, укрытий или боеприпасов.

Сочетание беспилотников и термита — мощная комбинация, поскольку точное доставка дрона может направить термит именно туда, где он будет иметь наибольший эффект.

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