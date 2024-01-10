ВСУ поразили пункт управления, склад БК и станцию РЭБ армии РФ — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережья Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых атаки, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 10.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча и Ольховатка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гремячка Черниговской области; Фотовыж, Родионовка, Волфин, Высокое, Середина Буда Сумской области; Гатище, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник 7 раз пытался прорвать оборону наших войск и нанес свыше 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Волшебное, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Кизомис Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.