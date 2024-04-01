Военные Воздушных сил ВСУ в Одесской области сбили редкий и очень дорогой БПЛА преступной армии РФ над Черным морем.
Что известно об уничтожении редкого и очень дорогого БпЛа окупантов в Одесской области
Отмечается, что речь идет о беспилотнике "Форпост", который считается российским аналогом турецкого дрона Bayraktar.
Он способен проводить разведку и поражать наземные цели.
Он подчеркнул, что этот дрон способен нести на себе разные виды вооружения и длительно выполнять боевые задачи вблизи линии фронта.
Спикер ПС ВСУ также добавил, что с помощью систем РЭБ Украина имеет возможность противодействовать дроновым атакам преступной армии РФ.
Он добавил, что с помощью РЭБ удается время от времени приземлить дроны оккупационной армии РФ в совершенно целом состоянии.
Что известно о количестве уничтоженных вражеских дронов в течение марта
По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение марта украинские военные сбили более 300 БпЛА преступной армии РФ.
А именно, по словам Павлюка, было уничтожено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА неопределенного типа.
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