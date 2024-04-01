Военные Воздушных сил ВСУ в Одесской области сбили редкий и очень дорогой БПЛА преступной армии РФ над Черным морем.

Что известно об уничтожении редкого и очень дорогого БпЛа окупантов в Одесской области

Отмечается, что речь идет о беспилотнике "Форпост", который считается российским аналогом турецкого дрона Bayraktar.

Он способен проводить разведку и поражать наземные цели.

Воздушные силы поразили один из самых дорогих ударных летательных аппаратов типа "Форпост" — это российский БПЛА, его стоимость составляет около 7 миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитно-ракетная бригада над акваторией Черного моря — это довольно необычная цель, но все же нам удалось его уничтожить, — рассказал спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Поделиться

Он подчеркнул, что этот дрон способен нести на себе разные виды вооружения и длительно выполнять боевые задачи вблизи линии фронта.

Он чем-то напоминает аналог Байрактара. Он достаточно велик, он может вести разведку, и при этом еще нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поразить наземные цели, подчеркнул Евлаш. Поделиться

Спикер ПС ВСУ также добавил, что с помощью систем РЭБ Украина имеет возможность противодействовать дроновым атакам преступной армии РФ.

Да, в некоторой степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных БпЛА типа "Шахед" и также против ракет, которые сводят их несколько с ума, если можно так сказать, ракеты направляются не в цели, отметил Евлаш. Поделиться

Он добавил, что с помощью РЭБ удается время от времени приземлить дроны оккупационной армии РФ в совершенно целом состоянии.

И это позволяет нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции. Конечно, и командующий Воздушными силами Николай Олещук постоянно благодарит в своих обращениях, когда мы обнародуем статистику относительно сбитых целей, в том числе и подразделений РЭБ, поскольку их работа чрезвычайно важна. Потому что без использования дорогостоящих ракет нам удается высокотехнологичными средствами приземлять такие опасные цели, — объясняет Евлаш. Поделиться

Что известно о количестве уничтоженных вражеских дронов в течение марта

По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение марта украинские военные сбили более 300 БпЛА преступной армии РФ.

В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожило 326 средств воздушной разведки и нападения противника, подчеркнул Павлюк. Поделиться

А именно, по словам Павлюка, было уничтожено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА неопределенного типа.