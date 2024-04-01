ЗСУ збили рідкісний БпЛА армії РФ над Чорним морем

Військові Повітряних сил ЗСУ на Одещині збили рідкісний та дуже дорогий БпЛА злочинної армії РФ над Чорним морем.

Що відомо про знищення рідкісного та дуже дорогого БпЛа окупантів на Одещині

Зазначається, що мова йде про безпілотник “Форпост”, який вважається російським аналогом турецького дрону Bayraktar.

Він здатен проводити розвідку та також вражати наземні цілі.

Повітряні сили вразили один із найдорожчих ударних літальних апаратів типу "Форпост" — це російський БПЛА, його вартість становить близько 7 мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітно-ракетна бригада над акваторією Чорного моря — це досить така незвична ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити, — розповів речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Поширити

Він підкреслив, що цей дрон здатен нести на собі різні види озброєння і тривалий час виконувати бойові завдання поблизу лінії фронту.

Він чимось нагадує аналог Байрактара. Він досить великий, він може вести розвідку, і при цьому ще нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб уразити наземні цілі, — підкреслив Євлаш. Поширити

Речник ПС ЗСУ також додав, що за допомогою систем РЕБ Україна має змогу протидіяти дроновим атакам злочинної армії РФ.

Так, деякою мірою ми їх постійно застосовуємо і в боротьбі проти ударних БпЛА типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх дещо з розуму, якщо можна так сказати, — ракети прямують не в цілі, — зазначив Євлаш. Поширити

Він додав, що за допомогою РЕБ вдається час від час приземлити дрони окупаційної армії РФ у абсолютно цілому стані.

І це дає нагоду нам вивчати їх, вивчати їх технічні характеристики та особливості конструкції. Звісно, що і командувач Повітряних сил Микола Олещук постійно дякує в своїх зверненнях, коли ми оприлюднюємо статистику стосовно збитих цілей, в тому числі і підрозділам РЕБ, оскільки їх робота є надзвичайно важливою. Тому що без використання дороговартісних ракет нам вдається високотехнологічними засобами приземляти такі досить небезпечні цілі, — пояснює Євлаш. Поширити

Що відомо про кількість знищених ворожих дронів протягом березня

За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом березня українські військові збили більше 300 БпЛА злочинної армії РФ.

Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника, — підкреслив Павлюк. Поширити

А саме, за словами Павлюка, було знищено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА невизначеного типу.