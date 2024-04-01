ЗСУ збили рідкісний БпЛА армії РФ над Чорним морем

Військові Повітряних сил ЗСУ на Одещині збили рідкісний та дуже дорогий БпЛА злочинної армії РФ над Чорним морем.
Що відомо про знищення рідкісного та дуже дорогого БпЛа окупантів на Одещині
Зазначається, що мова йде про безпілотник “Форпост”, який вважається російським аналогом турецького дрону Bayraktar.
Він здатен проводити розвідку та також вражати наземні цілі.
Він підкреслив, що цей дрон здатен нести на собі різні види озброєння і тривалий час виконувати бойові завдання поблизу лінії фронту.
Речник ПС ЗСУ також додав, що за допомогою систем РЕБ Україна має змогу протидіяти дроновим атакам злочинної армії РФ.
Він додав, що за допомогою РЕБ вдається час від час приземлити дрони окупаційної армії РФ у абсолютно цілому стані.
Що відомо про кількість знищених ворожих дронів протягом березня
За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом березня українські військові збили більше 300 БпЛА злочинної армії РФ.
А саме, за словами Павлюка, було знищено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА невизначеного типу.
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